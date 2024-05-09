Футбольний клуб «Кремінь» 2012 взяв участь у турнірі Utmost Cup

Футболісти «Кремінь» 2012 взяли участь у всеукраїнському турнірі Utmost Cup. Змагання проходили з 26 до 28 квітня, де взяли участь 34 учасники. Кременчук представили аж дві команди: вихованці Володимира Дичка та команда під керівництвом тренера Олега Казьмірчука. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».
У групі Н змагався «Кремінь» (тренер Володимир Дичко). У цій групі також виступили ЛНЗ Черкаси, «Епіцентр» Кам’янець-Подільський, «Олімп» Ірпінь та київський Локомотив». У підсумку «Кремінь» завоював перше місце у групі Н.
У групі G виступив «Кремінь сині» (тренер Олег Казьмірчук) разом з командами: «ДЮСШ-15» Київ, «Мрія» Хмельницький, «Верес» Рівне. «Кремінь сині» посіли друге місце в турнірній таблиці.
Обидві команди «Кремінь» в перший ігровий день вийшли до Gold League, де зіграли з УФК Кривбас Дніпро та ФА Тернопіль.
Результати ігор:
«Кремінь сині», які посіли 3 місце у групі продовжили боротьбу за 9-12 місце. Наші хлопці поступилися полтавські «Ворсклі» — 0:4 та ЛНЗ з рахунком — 1:2.
«Кремінь» завоював перше місце у групі й продовжив боротьбу за «золоті» нагороди. У ¼ фіналу «синьо-білі» перемогли «Прем’єр-Ниву» Вінниця — 1:0. У півфіналі «Кремінь» поступився київському «Чемпіону» — 0:2, а у боротьбі за 3 місце поступилися Santos Київ — 0:2.
Кращим гравцем команди «Кремінь» став Данило Гуджол, кращий півзахисник — Давид Гошкович. Найкращий спортсмен за версією відділення Національного Олімпійського комітету у Вінницькій області — Дмитро Какоулін.
Юні футболісти «Кременя» на Всеукраїнських змаганнях отримали ігровий досвід та незабутні емоції.
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