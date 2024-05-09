Харківська волонтерка і письменниця Людмила Охріменко презентувала свої книги в Горішніх Плавнях

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У квітні до Горішньоплавнівської громади вдруге завітала харківська письменниця, волонтерка Людмила Охріменко. Гостя презентувала книги, видані у 2023-2024 роках. Людмила Охріменко — володарка відзнаки за найкращий роман на воєнну тематику («Оскар») Міжнародного конкурсу «Коронація слова» (2021 рік), лауреатка премії імені Миколи Томенка за книгу «Волонтерські історії» (2023 рік).

Творча зустріч-презентація з письменницею Людмилою Охріменко відбулася 11 квітня в культурному центрі міської бібліотеки. Мисткиня з Харкова представила кілька нових видань. Серед них книга «Люлечки — дарувальники снів» для дітей старшого дошкільного й молодшого шкільного віку, яку вона написала у співавторстві з дитячою письменницею Євгенією Пірог. Про подію — у матеріалі видання «Хроніки тижня».

«48 сторінок дитячої книжки — рік роботи. Писати для дітей дуже складно. Маєш розуміти, для кого ти пишеш, для якого віку, як об’єднати тексти для дівчаток і хлопчиків, щоб ця книжка була цікавою для них», — наголошує Людмила Охріменко.

За її словами, це книга про родину Люлечків — дарувальників снів. Батько — художник, мати пише казки. Старша донька має чарівний наплічник із крилами. Кожного вечора вона збирає казки, малюнки й розносить їх усім дітям свого містечка. Усі троє дітей цієї родини беруть участь у тому, аби всі інші діти бачили веселі, яскраві, спокійні сни.

«Книжка пройшла бойове хрещення, її чекає добре майбутнє. З усього накладу залишилося лише два примірники. Вона сподобалася дітям», — наголосила письменниця.

Наступна книга, яку презентувала Людмила Охріменко — «Далека блакитна далечінь» була написана у 2023 році, а видана цьогоріч. Вона складається з повісті та п’яти оповідань, написаних у різні роки.

«Для людей старшого покоління це буде книжка-спомин про те, що з ними було, а для молоді — це книжка-шок про те, що являв собою насправді «чудовий і прекрасний» Радянський Союз», — зауважила авторка.

Збірка оповідань «Волонтерські історії» (2014-2022 роки) написана й вийшла друком у 2023 році. За цю книгу, як за найкраще видання короткої прози, Людмилі Охріменко було присуджено звання лауреатки премії імені Миколи Томенка. Як розповіла письменниця, збірка складається з двох частин. Перша — це історії про її власні волонтерські поїздки у період із 2014-го по 2017 роки. Друга — історії, які відбулися після 24 лютого 2022 року. Людмила Охріменко коротко передала зміст оповідання «Актриса» з першої частини видання.

«Це історія про дівчину, яка мріяла про кар’єру актриси, а стала професійною військовою. На сьогодні вона закінчила вище військове училище, отримала звання капітана і командує ротою», — зазначила авторка й додала, що друга частина книги була написана у співавторстві з Михайлом Кащавцевим, і реалізм у ній зменшується шляхом фантастичного компоненту.

Для тих, хто не був учасником першої зустрічі, яка відбулася 13 березня 2023 року в культурному центрі, письменниця презентувала свої попередні роботи, які були видані кілька років тому. Серед них романи воєнної тематики «Муха в окропі на окупованій території» та «Оскар», за який авторка отримала спеціальну відзнаку Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» у 2021 році.

«Муха в окропі на окупованій території», зазначає авторка, це «жіночий роман» про події, які відбуваються в Горлівці у 2015 році. Три подруги, які змалечку довіряли одна одній усі свої секрети, опиняються в окупації у рідній Горлівці. Жінки рятують українських воїнів і дають їм можливість повернутися на підконтрольну Україні територію. Їхня дружба зазнає випробувань, адже кожна обирає свій шлях. Роман «Оскар» присвячений подіям на Донбасі, які відбувалися у 2014 році. Це історія українського розвідника, кримського татарина, який потрапив у полон на початку 2015 року і самостійно вибрався з нього. Прототип головного героя сам вийшов на зв’язок із письменницею і спонукав її до написання книги. Але й роль інших персонажів роману, яких заведено називати другорядними героями, і їхніх прототипів у реальній боротьбі з окупантами Людмила Охріменко не береться називати менш вагомою.

Нещодавно письменниця завершила написання книги «Хрещена» і відправила її до друку. Як розповіла авторка, головна героїня твору — медикиня Тетяна Теплюк із Василькова (позивний «Хрещена»). З 2015 року вона стала вільнонайманою медсестрою у бригаді спецпризначення «Азов». На момент повномасштабного російського вторгнення перебувала в Маріуполі. У російський полон «Хрещена» потрапила, вийшовши разом з усіма із заводу «Азовсталь». На момент звільнення з полону, 31 грудня 2022 року, їй виповнився 71 рік. Наприкінці заходу начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська від імені всіх присутніх подякувала Людмилі Охріменко за «цікаву й змістовну зустріч, за творчість, яка надихає за будь-яких обставин творити добро». Учасники зустрічі бажали авторці натхнення й наснаги для нових книг. Жити і творити, за словами письменниці, їй «допомагає непереборна віра в Перемогу, в щасливе майбутнє України».