Росіяни вивели з експлуатації дві ГЕС — Укргідроенерго

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 1 027

Компанія закликає міжнародну спільноту до рішучих дій та допомоги

Внаслідок учорашнього масованого ракетного обстрілу території України, росіянам вдалося вивести з ладу дві гідроелектростанції. Про це повідомляють у пресслужбі Укргідроенерго.

— На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів, — пишуть представники Укренерго у повідомленні.

Також у компанії закликали міжнародну спільноту до підтримки, допомоги та рішучих дій.

Нагадаємо, учора армія РФ запустила по території України 76 повітряних цілей, 59 з яких силам ППО вдалося збити. У Кременчуці вибухи пролунали о 4.38. Начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін повідомив про влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Також міський голова сусіднього Світловодська повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів постраждала 8-річна дитина, а руйнувань зазнали приватні будинки, гаражний кооператив, енергооб'єкт та високовольтні лінії.

Згодом у Кременчуцькій райвійськадміністрації попередили громадян про підняття води у Дніпрі — пояснили це аварійною ситуацією, яка сталася на ГЕС та попросили «з розумінням ставитися до ситуації, яка склалася».



