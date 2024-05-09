Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Розширять повноваження ТЦК та збільшать штрафи для ухилянтів — Рада в цілому проголосувала за законопроєкт 10379

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 340 Коментарів: 1

 

Тепер його має підписати Президент України

Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт № 10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації, «за» — 256 голосів. Про це у телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Обʼєктивно, всі зміни які обіцяв комітет внести про помʼякшення — зробили. Багато негативних норм прибрали», — додав нардеп.

Нагадаємо, що профільний комітет з питань правоохоронної діяльності, провівши позачергове засідання напередодні Великодня, затвердив таблицю до другого читання, суттєво зменшивши початково пропоновані урядом штрафи та виключивши кримінальну відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Основні зміни:

  1. Штрафи за військові правопорушення:

    • За непостановку на військовий облік чи ненадання актуальних даних у ТЦК:
      • від 3 400 грн до 5 100 грн;
      • від 5 100 грн до 8 500 грн — при повторному порушенні протягом року;
      • від 17 000 грн до 25 500 грн — в особливий період (воєнний стан).

  2. Штрафи за порушення законодавства про мобілізацію:

    • для громадян:
      • від 5 100 до 8 500 грн;
      • від 17 000 до 25 500 грн — під час особливого періоду (воєнний стан);
    • для посадових та юридичних осіб:
      • від 17 000 до 34 000 грн;
      • від 34 000 до 59 500 грн — під час особливого періоду (воєнний стан).

Інші зміни в законопроєкті:

  • Виключено кримінальну відповідальність за відмову від проходження ВЛК.
  • Термін накладення штрафів: упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше трьох місяців з моменту його виявлення.
  • Зменшено максимальний розмір штрафів: у 4-5 разів порівняно з початковою пропозицією уряду.
  • Введено спрощену процедуру притягнення до відповідальності: ТЦК отримують право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності без складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Головна новація законопроєкту:

  • Скасування протоколу: ТЦК отримує право виписувати постанову про притягнення до відповідальності, яка відразу направляється порушнику. Якщо штраф не сплачується, виконавча служба блокує рахунки порушника та вживає інші заходи щодо стягнення коштів.
ПО ТЕМІ:

На Полтавщині поліція за зверненнями ТЦК розшукувала 30 тисяч військовозобов’язаних 

Затримання та штрафи до 204 тисяч гривень: уряд пропонує посилити відповідальність за порушення мобілізації 

Кремль не планує «СРСР 2.0», а хоче зробити Бучу в масштабах всієї України, — секретар РНБО

Речник Полтавського ОТЦК розповів про мобілізацію, ухилянтів, жінок в армії та російські фейки і наративи

»Якщо не буде кому воювати, то росіяни дійдуть до Кременчука», — 19-річна дівчина, яка стала на захист України

Кременчуцький РТЦК вручає повістки за місцем проживання та роботи, а ухилянтів притягує до відповідальності

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: законопроєкт Верховна Рада мобілізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 388
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:47

Правильно, штрафи для ухілянтів підвищити, а для офшорщиків скасувати- Це ж цього 73% поагнули? Смєтуни, го з за кордону додому смєтать, чи вже ні?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх