Розширять повноваження ТЦК та збільшать штрафи для ухилянтів — Рада в цілому проголосувала за законопроєкт 10379

Тепер його має підписати Президент України
Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт № 10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації, «за» — 256 голосів. Про це у телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Обʼєктивно, всі зміни які обіцяв комітет внести про помʼякшення — зробили. Багато негативних норм прибрали», — додав нардеп.
Нагадаємо, що профільний комітет з питань правоохоронної діяльності, провівши позачергове засідання напередодні Великодня, затвердив таблицю до другого читання, суттєво зменшивши початково пропоновані урядом штрафи та виключивши кримінальну відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Основні зміни:
-
Штрафи за військові правопорушення:
- За непостановку на військовий облік чи ненадання актуальних даних у ТЦК:
- від 3 400 грн до 5 100 грн;
- від 5 100 грн до 8 500 грн — при повторному порушенні протягом року;
- від 17 000 грн до 25 500 грн — в особливий період (воєнний стан).
-
Штрафи за порушення законодавства про мобілізацію:
- для громадян:
- від 5 100 до 8 500 грн;
- від 17 000 до 25 500 грн — під час особливого періоду (воєнний стан);
- для посадових та юридичних осіб:
- від 17 000 до 34 000 грн;
- від 34 000 до 59 500 грн — під час особливого періоду (воєнний стан).
Інші зміни в законопроєкті:
- Виключено кримінальну відповідальність за відмову від проходження ВЛК.
- Термін накладення штрафів: упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше трьох місяців з моменту його виявлення.
- Зменшено максимальний розмір штрафів: у 4-5 разів порівняно з початковою пропозицією уряду.
- Введено спрощену процедуру притягнення до відповідальності: ТЦК отримують право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності без складання протоколу про адміністративне правопорушення.
Головна новація законопроєкту:
- Скасування протоколу: ТЦК отримує право виписувати постанову про притягнення до відповідальності, яка відразу направляється порушнику. Якщо штраф не сплачується, виконавча служба блокує рахунки порушника та вживає інші заходи щодо стягнення коштів.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.