Розширять повноваження ТЦК та збільшать штрафи для ухилянтів — Рада в цілому проголосувала за законопроєкт 10379

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 340 Коментарів: 1

Тепер його має підписати Президент України

Верховна Рада в цілому проголосувала за законопроєкт № 10379 про внесення змін в Кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації, «за» — 256 голосів. Про це у телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Обʼєктивно, всі зміни які обіцяв комітет внести про помʼякшення — зробили. Багато негативних норм прибрали», — додав нардеп.

Нагадаємо, що профільний комітет з питань правоохоронної діяльності, провівши позачергове засідання напередодні Великодня, затвердив таблицю до другого читання, суттєво зменшивши початково пропоновані урядом штрафи та виключивши кримінальну відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Основні зміни:

Штрафи за військові правопорушення: За непостановку на військовий облік чи ненадання актуальних даних у ТЦК: від 3 400 грн до 5 100 грн; від 5 100 грн до 8 500 грн — при повторному порушенні протягом року; від 17 000 грн до 25 500 грн — в особливий період (воєнний стан).

Штрафи за порушення законодавства про мобілізацію: для громадян: від 5 100 до 8 500 грн; від 17 000 до 25 500 грн — під час особливого періоду (воєнний стан);

для посадових та юридичних осіб: від 17 000 до 34 000 грн; від 34 000 до 59 500 грн — під час особливого періоду (воєнний стан).



Інші зміни в законопроєкті:

Виключено кримінальну відповідальність за відмову від проходження ВЛК.

Термін накладення штрафів: упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше трьох місяців з моменту його виявлення.

упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше трьох місяців з моменту його виявлення. Зменшено максимальний розмір штрафів: у 4-5 разів порівняно з початковою пропозицією уряду.

у 4-5 разів порівняно з початковою пропозицією уряду. Введено спрощену процедуру притягнення до відповідальності: ТЦК отримують право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності без складання протоколу про адміністративне правопорушення.

Головна новація законопроєкту: