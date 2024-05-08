У Світловодській громаді внаслідок обстрілів постраждали приватні будинки — травмована 8-річна дитина

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 2 048

Також руйнувань зазнали привані гаражі, енергооб'єкт та високовольтні лінії

Внаслідок нічної атаки армії РФ по території України у сусідній Світловодській громаді постраждала 8-річна дитина. Руйнувань зазнали приватні будинки, гаражі, об'єкт критичної інфраструктури та високовольтні лінії. Про це у себе на фейсбук-сторінці повідомив голова Світловодської міської ради Андрій Маліцький.

За його словами, усі відповідні служби уже працюють на місцях. Кількість та обсяг руйнувань уточнюються. Також відповідно до розпорядження міського голови розпочала роботу комісія з фіксування пошкоджень житлових будинків та гаражів в гаражному кооперативі.

Андрій Маліцький закликав усіх, чиє житло постраждало внаслідок нічної атаки, повідомляти про це на гарячу лінію виконавчого комітету Світловодської міської ради за телефоном 0680452155.