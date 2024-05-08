У Світловодській громаді внаслідок обстрілів постраждали приватні будинки — травмована 8-річна дитина

Внаслідок нічної атаки армії РФ по території України у сусідній Світловодській громаді постраждала 8-річна дитина. Руйнувань зазнали приватні будинки, гаражі, об'єкт критичної інфраструктури та високовольтні лінії. Про це у себе на фейсбук-сторінці повідомив голова Світловодської міської ради Андрій Маліцький.
За його словами, усі відповідні служби уже працюють на місцях. Кількість та обсяг руйнувань уточнюються. Також відповідно до розпорядження міського голови розпочала роботу комісія з фіксування пошкоджень житлових будинків та гаражів в гаражному кооперативі.
Андрій Маліцький закликав усіх, чиє житло постраждало внаслідок нічної атаки, повідомляти про це на гарячу лінію виконавчого комітету Світловодської міської ради за телефоном 0680452155.
Нагадаємо, цієї ночі армія РФ запустила по території України 76 повітряних цілей. Силам ППО вдалося збити 59 з них.
У Полтавському районі вибухи почали лунати близько 01.00, а у Кременчуці — о 4.38.
Нічну атаку на Полтавщину прокоментував і голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. За його словами, основну частину повітряних цілей відпрацювали сили протиповітряної оборони, проте є влучання в енергетичний об'єкт у Полтавському районі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Міністр енергетики України Герман Галущенко у своєму телеграм-каналі також доповів про влучання:
Також він закликав українців ощадливіше використовувати електроенергію, особливо у вечірні години.
Близько 9.20 у Кременчуці жителі правобережжя почали повідомляти про відключення світла.
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