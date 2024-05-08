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У Кременчуці почали відключати світло (доповнено)

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 1 447

 

Попередньо, це пов'язано із нічними обстрілами енергетичних об'єктів

Сьогодні, 8 травня, близько 9.00 у Кременчуці почалися аварійні відключення світла. Про це почали повідомляти мешканці міста, зокрема жителі правобережжя.

Попередньо, ці відключення можуть бути пов’язані із нічною атакою на об'єкти енергетичної інфраструктури на Полтавщині та на сусідній Кіровоградщині.

Доповнено:

За повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у жителів правобережної частини Кременчука та мешканців Кременчуцького району 8 та 9 травня буде відсутнє електропостачання у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт внаслідок ворожих ракетних обстрілів:

  • 8 травня з 13.00 до 17.00;
  • 9 травня з 5.00 до 15.00.

Детальніше про відключення можна дізнатися:

Нагадаємо, голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін повідомив, що армія РФ поцілила в енергооб'єкт у Полтавському районі

Вибухи чули й у Кременчуці. Голова Світловодської міської ради Андрій Маліцький повідомив, що у громаді є пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, високовольтних ліній та житлових будинків.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення світла відключення електроенергії енергетика обстріли
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