У Кременчуці на Університетській сталася аварія

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Сьогодні, 8 травня, близько 8.35 на вулиці Університетській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.

За попередньою інформацією, на дорозі зіткнулися два легковики.

Попередньо внаслідок зіткнення автівок ніхто не постраждав.

На місці працюють патрульні для встановлення усіх деталей аварії та оформлення відповідних матеріалів.

Автомобільний рух смугою у напрямку до університету частково ускладнений, тож водіям варто на це зважати під час планування свого маршруту у тому районі.

Нагадаємо, учора у Кременчуці на проспекті Свободи поблизу автозаправки «WOG» зіткнулися три легковики.