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У центрі Кременчука вночі згоріла Skoda

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 421

 

Поліція підозрює підпал

7 травня, близько 22.40, у Кременчуці на вулиці Полковника Гегечкорі горів автомобіль Skoda, який належить 29-річній жінці. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавської області.

На місце події прибули співробітники поліції та рятувальники. За попередньою інформацією слідства, загоряння автомобіля, ймовірно, сталося внаслідок підпалу. 

— Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України. Поліція проводить низку оперативно-розшукових заходів щодо встановлення обставин події та осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, — прокоментував начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович.

Поліція закликає громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може допомогти слідству, звертатися за телефонами +380 (98) 739 26 30 або 102. Також можна надсилати повідомлення (фотографії, відео) у чат-бот на Telegram @Police102Poltava.

Нагадаємо, 3 березня, вночі у селі Весела Долина чоловік підпалив ВАЗа та «Москвича» на території подвірʼя 28-річної місцевої мешканки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: горів автомобіль
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