У центрі Кременчука вночі згоріла Skoda

7 травня, близько 22.40, у Кременчуці на вулиці Полковника Гегечкорі горів автомобіль Skoda, який належить 29-річній жінці. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавської області.
На місце події прибули співробітники поліції та рятувальники. За попередньою інформацією слідства, загоряння автомобіля, ймовірно, сталося внаслідок підпалу.
Поліція закликає громадян, які володіють будь-якою інформацією, що може допомогти слідству, звертатися за телефонами +380 (98) 739 26 30 або 102. Також можна надсилати повідомлення (фотографії, відео) у чат-бот на Telegram @Police102Poltava.
Нагадаємо, 3 березня, вночі у селі Весела Долина чоловік підпалив ВАЗа та «Москвича» на території подвірʼя 28-річної місцевої мешканки.
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