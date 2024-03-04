На Кременчуччині 35-річний чоловік підпалив ВАЗ та «Москвич» – поліція

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Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

Вчора, 3 березня, вночі у селі Весела Долина чоловік підпалив ВАЗа та «Москвича» на території подвірʼя 28-річної місцевої мешканки. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліція вилучила речові докази, які спрямувала на судову експертизу. Також поліціянти встановили, що причетний до підпалу 35-річний чоловік.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному знищенні майна та про обрання запобіжного заходу.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в січні горів легковий автомобіль у центрі Кременчука.