Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Фотоколекція

У День пам’яті та перемоги над нацизмом кременчужани поклали квіти до меморіалу «Вічно живим»

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 269

 

8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Сьогодні, 8 травня, військові, ветерани, представники Кременчуцької районної військової адміністрації, міської ради та небайдужі кременчужани поклали квіти до підніжжя меморіалу «Вічно живим», аби вшанувати пам’ять людей, які загинули під час Другої світової війни.

Цього дня у 1945 році в передмісті Берліна представники німецького командування вдруге підписали акт про капітуляцію нацистської Німеччини.

У травні минулого року Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановила 8 травня як єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує памʼять загиблих у Другій світовій війні 1939–1945 років.

8 травня планують відзначати не День пам’яті та примирення, а День перемоги над нацизмом

 

— Українські воїни сьогодні знову ведуть жорстоку боротьбу з відродженим в Росії нацизмом, захищаючи Україну від російського нападу. Слідом за гітлерівським нацизмом наші українські герої обов’язково подолають ненависного ворога на нашій землі і ми зустрінемо новий день перемоги. Сьогодні ми вклоняємося пам’яті Героїв, які так само боролися з нацизмом, як сьогодні це роблять наші захисники, не шкодуючи свого життя. І сьогодні ми згадуємо про жертв російської агресії, який став послідовником нацизму, — зазначив у своїй промові ведучий урочистого мітингу Сергій Ситник.

Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників

 

— Ми вшановуємо пам’ять усіх воїнів, які полягли під час Другої світової війни. Ми зараз допомагаємо нашим воїнам, які боронять нашу країну від російської навали для того, щоб здобути нову перемогу над ненависним ворогом. У цей важкий для України час ми повинні бути усі разом. Хочу побажати усім єдності, мужності та незламності духа, — висловив свої побажання начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

В Україні планують 9 травня святкувати День Європи

 

Нагадаємо, у Кременчуці восени 2022 року загас вічний вогонь, бо його стало надто дорого утримувати

Меморіал «Вічно живим» відкрили поблизу палацу культури «КрАЗ» 28 вересня 1973 року до 30-річчя звільнення міста від нацистських загарбників. На тому місці під час Другої світової війни знаходився найбільший з концтаборів Кременчука.

Фото: Артем Коваленко
0
Автор: Віктор Крук Фото: Артем Коваленко
Теги: меморіал Вічно живим день пам'яті покладання квітів
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх