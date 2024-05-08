У День пам’яті та перемоги над нацизмом кременчужани поклали квіти до меморіалу «Вічно живим»

Сьогодні, 8 травня, військові, ветерани, представники Кременчуцької районної військової адміністрації, міської ради та небайдужі кременчужани поклали квіти до підніжжя меморіалу «Вічно живим», аби вшанувати пам’ять людей, які загинули під час Другої світової війни.
Цього дня у 1945 році в передмісті Берліна представники німецького командування вдруге підписали акт про капітуляцію нацистської Німеччини.
У травні минулого року Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановила 8 травня як єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує памʼять загиблих у Другій світовій війні 1939–1945 років.
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Нагадаємо, у Кременчуці восени 2022 року загас вічний вогонь, бо його стало надто дорого утримувати.
Меморіал «Вічно живим» відкрили поблизу палацу культури «КрАЗ» 28 вересня 1973 року до 30-річчя звільнення міста від нацистських загарбників. На тому місці під час Другої світової війни знаходився найбільший з концтаборів Кременчука.
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