У День пам’яті та перемоги над нацизмом кременчужани поклали квіти до меморіалу «Вічно живим»

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8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Сьогодні, 8 травня, військові, ветерани, представники Кременчуцької районної військової адміністрації, міської ради та небайдужі кременчужани поклали квіти до підніжжя меморіалу «Вічно живим», аби вшанувати пам’ять людей, які загинули під час Другої світової війни.

Цього дня у 1945 році в передмісті Берліна представники німецького командування вдруге підписали акт про капітуляцію нацистської Німеччини.

У травні минулого року Верховна Рада України ухвалила закон, яким встановила 8 травня як єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує памʼять загиблих у Другій світовій війні 1939–1945 років.

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— Українські воїни сьогодні знову ведуть жорстоку боротьбу з відродженим в Росії нацизмом, захищаючи Україну від російського нападу. Слідом за гітлерівським нацизмом наші українські герої обов’язково подолають ненависного ворога на нашій землі і ми зустрінемо новий день перемоги. Сьогодні ми вклоняємося пам’яті Героїв, які так само боролися з нацизмом, як сьогодні це роблять наші захисники, не шкодуючи свого життя. І сьогодні ми згадуємо про жертв російської агресії, який став послідовником нацизму, — зазначив у своїй промові ведучий урочистого мітингу Сергій Ситник.

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— Ми вшановуємо пам’ять усіх воїнів, які полягли під час Другої світової війни. Ми зараз допомагаємо нашим воїнам, які боронять нашу країну від російської навали для того, щоб здобути нову перемогу над ненависним ворогом. У цей важкий для України час ми повинні бути усі разом. Хочу побажати усім єдності, мужності та незламності духа, — висловив свої побажання начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

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Нагадаємо, у Кременчуці восени 2022 року загас вічний вогонь, бо його стало надто дорого утримувати.

Меморіал «Вічно живим» відкрили поблизу палацу культури «КрАЗ» 28 вересня 1973 року до 30-річчя звільнення міста від нацистських загарбників. На тому місці під час Другої світової війни знаходився найбільший з концтаборів Кременчука.