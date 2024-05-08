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Ввечері по всій Україні можливі відключення світла — Укренерго

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 213

Графіки відключень оприлюднять на офіційних сторінках місцевих обленерго, зазначили в «Укренерго»

8 травня, з 18.00 до 23.00, по всій Україні можливе обмеження електроенергії побутових та промислових споживачів. Про це повідомили у національній енергетичній компанії «Укренерго». 

Зазначили, що обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям.

— Причина — дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами, — прокоментували в компанії. 

Графіки відключень оприлюднять на офіційних сторінках місцевих обленерго, зазначили в «Укренерго».

Нагадаємо, за повідомленням АТ «Полтаваобленерго», у жителів правобережної частини Кременчука та мешканців Кременчуцького району 8 та 9 травня буде відсутнє електропостачання у зв’язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт внаслідок ворожих ракетних обстрілів:

  • 8 травня з 13.00 до 17.00;
  • 9 травня з 5.00 до 15.00.
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Автор: Телеграф Джерело фото: vsn.ua
Теги: відключення світла Укренерго Полтаваобленерго
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