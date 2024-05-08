У Кременчуці поліція розшукує Наталію Голубничу

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 246

За словами рідних, жінка має проблеми зі здоров’ям

Кременчуцька поліція розшукує безвісти зниклу 46-річну Наталію Голубничу, яка пішла з дому у ніч на 8 травня. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління Національної поліції у Полтавській області.

Повідомлення про зникнення жінки правоохоронці отримали 8 травня, о 8.00. За словами рідних, жінка має проблеми зі здоров’ям.

У поліції надали прикмети зниклої:

на вигляд 45-50 років, волосся коротке, темне, світлі очі, середнього зросту, худорлявої статури.

Одягнена: коричневий махровий халат, тапки жовто – рожеві.

— Якщо Вам відома інформація про кременчужанку, що допоможе пришвидшити її пошуки, повідомте до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 за номером 102, — йдеться у повідомленні.