У Кременчуці поліція розшукує Наталію Голубничу

Кременчуцька поліція розшукує безвісти зниклу 46-річну Наталію Голубничу, яка пішла з дому у ніч на 8 травня. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління Національної поліції у Полтавській області.
Повідомлення про зникнення жінки правоохоронці отримали 8 травня, о 8.00. За словами рідних, жінка має проблеми зі здоров’ям.
У поліції надали прикмети зниклої:
Нагадаємо, поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 8-річного Богдана Майхера та його матір, Сніжану Майхер.
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