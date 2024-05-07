Полтавські правоохоронці розшукують 8-річного Богдана Майхера та його матір

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 8-річного Богдана Майхера та його матір, Сніжану Майхер. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, жінка разом із сином виїхала за кордон і з того часу не виходить ні з ким на зв'язок.
Особливості зовнішності хлопчика: зріст близько 136 см, худорлявої статури, світле волосся, сіро-блакитні очі.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування дитини та його матері, повідомити за телефонами 0506062919, 0993394571, 0959314634 або 102.
Нагадаємо, учора на Полтавщині знайшли тіло 16-річного хлопця, який зник у п'ятницю у Миргородському районі.
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