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Надзвичайні новини

Полтавські правоохоронці розшукують 8-річного Богдана Майхера та його матір

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 1 187

 

Жінка вже тривалий час не виходить ні з ким на зв'язок

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 8-річного Богдана Майхера та його матір, Сніжану Майхер. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

 

За даними правоохоронців, жінка разом із сином виїхала за кордон і з того часу не виходить ні з ким на зв'язок.

Особливості зовнішності хлопчика: зріст близько 136 см, худорлявої статури, світле волосся, сіро-блакитні очі. 

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування дитини та його матері, повідомити за телефонами 0506062919, 0993394571, 0959314634 або 102.

Нагадаємо, учора на Полтавщині знайшли тіло 16-річного хлопця, який зник у п'ятницю у Миргородському районі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: розшук зниклі безвісти поліція Полтавщини
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