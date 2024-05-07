Полтавські правоохоронці розшукують 8-річного Богдана Майхера та його матір

Сьогодні, 11:54 Переглядів: 1 187

Жінка вже тривалий час не виходить ні з ким на зв'язок

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 8-річного Богдана Майхера та його матір, Сніжану Майхер. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, жінка разом із сином виїхала за кордон і з того часу не виходить ні з ким на зв'язок.

Особливості зовнішності хлопчика: зріст близько 136 см, худорлявої статури, світле волосся, сіро-блакитні очі.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування дитини та його матері, повідомити за телефонами 0506062919, 0993394571, 0959314634 або 102.

Нагадаємо, учора на Полтавщині знайшли тіло 16-річного хлопця, який зник у п'ятницю у Миргородському районі.