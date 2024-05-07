Для військових встановили 6 видів додаткових виплат в залежності від місця виконання завдань

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У Міноборони розповіли про додаткові винагороди військовослужбовцям, які виплачуються окрім щомісячного грошового забезпечення

Для українських військовослужбовців передбачено 6 видів додаткової винагороди у розмірі 100, 50, 30, 70, 15-30 тисяч та 2350 гривень.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Перший вид — це виплата додаткової винагороди у 100 тисяч гривень — її можуть отримати військові, які беруть безпосередню участь у бойових діях, або забезпечують здійснення заходів щодо національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо у районах їх ведення.

Таку ж суму виплачують сім’ям полонених, які зникли безвісти та за час лікування військовослужбовців після поранень, травм та контузій.

Винагороду у 50 тисяч гривень можуть отримати військові, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ чи штабу тактичної групи — до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ, якщо цей штаб здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами, які ведуть бойові дії.

Третій вид виплат — 30 тисяч гривень виплачується військовим, які виконують бойові чи спеціальні завдання відповідно до бойових наказів.

Четвертий вид — додаткові 70 тисяч гривень виплачуються військовим, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом, або виконують бойові чи спеціальні завдання у першому ешелоні оборони чи наступу.

Таким чином, відтепер військовослужбовці, які перебувають на передовій цілий місяць, зможуть отримувати більш ніж 190 тисяч гривень (100 +70 +20).

Усі ці три виплати передбачені за кожні 30 днів виконання бойових завдань. У разі меншої кількості днів, вони виплачуються пропорційно часу їх виконання.

П’ятий вид винагороди — від 15 до 30 тисяч гривень виплачується інструкторам у навчальних військових частинах та центрах.

Шостий вид винагороди — 2350 гривень виплачується курсантам військових вишів.

Нагадаємо, Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Військові тепер можуть вирахувати своє грошове забезпечення самостійно. Ці шість видів додаткової винагороди виплачуються щомісяця окрім основного грошового забезпечення.