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Для учнів Горішніх Плавнів проведуть «зріз знань» з української мови та математики

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 114

 

Учнів шостих та восьмих класів перевірять на засвоєння знань з цих предметів за останні два роки

Учні двох шкіл із Горішніх Плавнів пройдуть тестування на перевірку знань з української мови та математики за останні два роки. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби якості освіти.

Під «зріз знань» потрапили учні шостих та восьмих класів Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи № 6 та Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи № 3 імені Нижниченка.

Перевірка знань відбудеться у форматі тестування, завдання до якого розробили педагоги-практики, автори навчальних програм і стандартів.

Відбуватиметься тестування протягом наступних двох тижнів.

Окрім горішньоплавнівських шкіл, протестують учнів ще шести закладів загальної середньої освіти області:

  • Полтавська загальноосвітня школа №38;
  • Кобеляцький ліцей;
  • Малоперещепинський ліцей імені Клименка;
  • Лазірківська загальноосвітня школа імені Підпалого;
  • Оржицька загальноосвітня школа імені Франка;
  • Полтавська гімназія №35.

Нагадаємо, цьогоріч на Полтавщині національний мультипредметний тест скаладтимуть понад 11 тисяч випускників.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: тестування Горішні Плавні учні школи українська мова математика
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