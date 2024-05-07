Для учнів Горішніх Плавнів проведуть «зріз знань» з української мови та математики

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 114

Учнів шостих та восьмих класів перевірять на засвоєння знань з цих предметів за останні два роки

Учні двох шкіл із Горішніх Плавнів пройдуть тестування на перевірку знань з української мови та математики за останні два роки. Про це повідомляють у пресслужбі Державної служби якості освіти.

Під «зріз знань» потрапили учні шостих та восьмих класів Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи № 6 та Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи № 3 імені Нижниченка.

Перевірка знань відбудеться у форматі тестування, завдання до якого розробили педагоги-практики, автори навчальних програм і стандартів.

Відбуватиметься тестування протягом наступних двох тижнів.

Окрім горішньоплавнівських шкіл, протестують учнів ще шести закладів загальної середньої освіти області:

Полтавська загальноосвітня школа №38;

Кобеляцький ліцей;

Малоперещепинський ліцей імені Клименка;

Лазірківська загальноосвітня школа імені Підпалого;

Оржицька загальноосвітня школа імені Франка;

Полтавська гімназія №35.

Нагадаємо, цьогоріч на Полтавщині національний мультипредметний тест скаладтимуть понад 11 тисяч випускників.