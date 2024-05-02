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На Полтавщині для участі в НМТ зареєструвалися понад 11 тисяч випускників — Пронін

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

 

Найпопулярніший предмет — англійська

Цьогоріч для участі в національному мультипредметному тесті на Полтавщині зареєструвалися понад 11 тисяч людей. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Найчастіше серед предметів майбутні абітурієнти обирали англійську мову. Далі у рейтингу за популярністю — біологія та географія», — розповів Філіп Пронін.

Якщо вступник із поважних причин не встиг подати заявку на участь у НМТ або вчасно усунути технічні недоліки, це можна зробити на додаткових сесіях. Цей період триватиме з 10 до 15 травня.

Нагадаємо, що третього квітня із робочим візитом Кременчук відвідав заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко. Під час інспектування закладів освіти міста посадовець розповів журналістам «Кременчуцького Телеграфа», що не всі заклади в області готові до тестування на 100%.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: 24tv.ua
Теги: НМТ
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