У Кременчуці розшукують зниклого 72-річного Олега Буйдакова

Сьогодні, 08:12 Переглядів: 125

У Кременчуці поліція розшукує безвісно зниклого 72-річного Олега Буйдакова (27.07.1951 р.н.), повідомляє пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

1 травня близько 17.00 він пішов з дому на вул. Мрії прогулятися та досі не повернувся.

Прикмети: середньої статури, волосся коротке, сиве, світлі очі, носить окуляри, погано ходить.

На момент зникнення був одягнений: сірий светр, чорні брюки, чорні кросівки, кепка.

Тих, хто знає щось про зниклого, просять повідомляти інформацію за телефоном: 0997933504.

Нагадаємо, що у Кременчуці розшукують 23-річного Інокентія Устінова, який зник безвісти.