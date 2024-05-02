У Кременчуці розшукують зниклого 72-річного Олега Буйдакова

У Кременчуці поліція розшукує безвісно зниклого 72-річного Олега Буйдакова (27.07.1951 р.н.), повідомляє пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
1 травня близько 17.00 він пішов з дому на вул. Мрії прогулятися та досі не повернувся.
Прикмети: середньої статури, волосся коротке, сиве, світлі очі, носить окуляри, погано ходить.
На момент зникнення був одягнений: сірий светр, чорні брюки, чорні кросівки, кепка.
Тих, хто знає щось про зниклого, просять повідомляти інформацію за телефоном: 0997933504.
Нагадаємо, що у Кременчуці розшукують 23-річного Інокентія Устінова, який зник безвісти.
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