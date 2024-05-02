Календар городника від газети «Для дому і сім'ї»: що і коли садити у травні

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Травень — найгарячіший місяць для садівників та городників. Саме у травні завершується посів, посадка та пересадка практично усіх культур. Кожен городник знає, як фази місяця впливають на врожай

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур: 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 1, 2, 7-9, 23, 28, 29. Посіви та посадки рослин у травні Коренеплоди: Картопля, топінамбур: 26, 27. Батат: 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31. Редис, редька, ріпа: 5, 6, 11-13, 19, 20, 26, 27. Селера, петрушка на корінь: 19, 20, 24-27. Цибулеві: Цибуля ріпчаста: 19, 20, 26, 27. Цибуля на зелень, шніт: 3-6, 11, 12, 19-22, 30, 31. Часник: 19, 20, 24-27. Цибуля порей: 21, 22, 24-27. Овочі: Томати, фізаліс: 10-13, 19-22, 25-27. Перець, баклажани: 10-12, 19-22. Огірки: 10-13, 19-22, 25-27. Броколі, цвітна капуста: 11-13, 19, 20. Рання капуста, кейл: 19, 20. Середня та пізня капуста: 11-13, 19-22. Селера черешкова: 21, 22, 24-27. Спаржа: 11-13, 19-22. Кабачки, патисони, гарбуз: 11-13, 21, 22. Баштанні: 11-13, 21, 22. Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут): 10-12, 19, 20. Кукурудза: 19, 20. Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито): 19-22, 24. Соняшник: 14, 15, 19, 20. Міцелій: 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31. Зелень та трави: Салати, цикорій: 5, 6, 11-13, 19-22. Шпинат: 3-6, 25-27, 30, 31. Рукола, крес, листова гірчиця: 5, 6, 21, 22. Мангольд, щавель: 5, 6. Кріп, петрушка, кінза: 11, 12, 19-22. Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави: 5, 6, 11-13, 16-20, 25-27. Лікарські та чайні культури: 11-13, 16-20. Мікрозелень: 5, 6, 11-13, 30, 31. Ягідно-плодовий сад: Суниця та полуниця: 9-13, 21, 22. Яблуня: 24-27. Груша, айва: 19, 20, 25-27. Абрикос, вишня, слива, персик: 19, 20, 24-27. Черешня: 14, 15. Волоський горіх, фундук: 25-27. Калина, шипшина, горобина: 11-13, 24. Обліпиха: 3, 4, 11-13, 24, 30, 31. Глід: 21, 22. Смородина: 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31. Малина, ожина: 10-13, 21, 22. Аґрус: 11-13, 21, 22, 25-27. Виноград: 3, 4, 11-13, 19-22, 24, 30, 31. Декоративні рослини: Газон та ґрунтопокривні рослини: 5, 6, 11-13, 16-18, 24. Сидерати: 5, 6, 11-13, 15-18, 20, 21, 24. Однорічники: 11-13, 16-20, 25-27. Цибулинні та бульбові: 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31. Трав’янисті багаторічники: 11-13, 16-20. Хвойні: 16-18. Живі огорожі: 14-18. Чагарники та дерева: 11-18, 24. Ліани: 10, 16-18, 24. Найкращі дні для садових робіт у травні Сапання та інша робота з ґрунтом: 1, 2, 7, 11-15, 23, 24, 28, 29. Пророщування насіння: 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31. Пікірування, проріджування: 7, 25-27. Поливи: 3, 4, 11-13, 19-23, 25-27, 30, 31. Підживлення органічними добривами: 3, 4, 7, 25-27, 30, 31. Підживлення мінеральними добривами: 11-13, 21, 22. Компостування: 11-13, 23. Обрізка, омолодження, формування: 8, 24-27. Стрижка газону, косовиця трав: 5, 6, 9-13, 16-18, 24. Прищипка, пасинкування: 8, 11-13, 19-22. Боротьба зі шкідниками та захворюваннями: 1, 2, 5-8, 10, 28, 29. Профілактичні обробки: 10, 16-18, 24. Заготівля живців та прикопування відводків: 11-13, 19-22. Щеплення та окурювання: 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31. Очищення та обробка кори: 1, 2, 14, 15, 28, 29. Встановлення і ремонт опор: 9, 10, 16-18, 24. Обробка теплиць і парників: 3, 4, 8, 14, 15, 23, 30, 31. Корчування та видалення порослі: 26, 27. Прибирання, ремонт: 1-9, 14-20, 23, 24, 28, 29. Догляд за водоймами: 25-27. Збір врожаю: 8, 14, 15, 24-27. Збір насіння: 5, 6, 14, 15, 19, 20, 23. Консервація, сушіння: 10-18, 25-27. Засолювання та квашення: 14, 15.

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