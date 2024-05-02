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Календар городника від газети «Для дому і сім'ї»: що і коли садити у травні

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 111

Травень — найгарячіший місяць для садівників та городників. Саме у травні завершується посів, посадка та пересадка практично усіх культур. Кожен городник знає, як фази місяця впливають на врожай 

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур: 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 1, 2, 7-9, 23, 28, 29.

Посіви та посадки рослин у травні

Коренеплоди:

Картопля, топінамбур: 26, 27.

Батат: 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31.

Редис, редька, ріпа: 5, 6, 11-13, 19, 20, 26, 27.

Селера, петрушка на корінь: 19, 20, 24-27.

Цибулеві:

Цибуля ріпчаста: 19, 20, 26, 27.

Цибуля на зелень, шніт: 3-6, 11, 12, 19-22, 30, 31.

Часник: 19, 20, 24-27.

Цибуля порей: 21, 22, 24-27.

Овочі:

Томати, фізаліс: 10-13, 19-22, 25-27.

Перець, баклажани: 10-12, 19-22.

Огірки: 10-13, 19-22, 25-27.

Броколі, цвітна капуста: 11-13, 19, 20.

Рання капуста, кейл: 19, 20.

Середня та пізня капуста: 11-13, 19-22.

Селера черешкова: 21, 22, 24-27.

Спаржа: 11-13, 19-22.

Кабачки, патисони, гарбуз: 11-13, 21, 22.

Баштанні: 11-13, 21, 22.

Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут): 10-12, 19, 20.

Кукурудза: 19, 20.

Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито): 19-22, 24.

Соняшник: 14, 15, 19, 20.

Міцелій: 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31.

Зелень та трави:

Салати, цикорій: 5, 6, 11-13, 19-22.

Шпинат: 3-6, 25-27, 30, 31.

Рукола, крес, листова гірчиця: 5, 6, 21, 22.

Мангольд, щавель: 5, 6.

Кріп, петрушка, кінза: 11, 12, 19-22.

Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави: 5, 6, 11-13, 16-20, 25-27.

Лікарські та чайні культури: 11-13, 16-20.

Мікрозелень: 5, 6, 11-13, 30, 31.

Ягідно-плодовий сад:

Суниця та полуниця: 9-13, 21, 22.

Яблуня: 24-27.

Груша, айва: 19, 20, 25-27.

Абрикос, вишня, слива, персик: 19, 20, 24-27.

Черешня: 14, 15.

Волоський горіх, фундук: 25-27.

Калина, шипшина, горобина: 11-13, 24.

Обліпиха: 3, 4, 11-13, 24, 30, 31.

Глід: 21, 22.

Смородина: 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31.

Малина, ожина: 10-13, 21, 22.

Аґрус: 11-13, 21, 22, 25-27.

Виноград: 3, 4, 11-13, 19-22, 24, 30, 31.

Декоративні рослини:

Газон та ґрунтопокривні рослини: 5, 6, 11-13, 16-18, 24.

Сидерати: 5, 6, 11-13, 15-18, 20, 21, 24.

Однорічники: 11-13, 16-20, 25-27.

Цибулинні та бульбові: 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31.

Трав’янисті багаторічники: 11-13, 16-20.

Хвойні: 16-18.

Живі огорожі: 14-18.

Чагарники та дерева: 11-18, 24.

Ліани: 10, 16-18, 24.

Найкращі дні для садових робіт у травні

Сапання та інша робота з ґрунтом: 1, 2, 7, 11-15, 23, 24, 28, 29.

Пророщування насіння: 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31.

Пікірування, проріджування: 7, 25-27.

Поливи: 3, 4, 11-13, 19-23, 25-27, 30, 31.

Підживлення органічними добривами: 3, 4, 7, 25-27, 30, 31.

Підживлення мінеральними добривами: 11-13, 21, 22.

Компостування: 11-13, 23.

Обрізка, омолодження, формування: 8, 24-27.

Стрижка газону, косовиця трав: 5, 6, 9-13, 16-18, 24.

Прищипка, пасинкування: 8, 11-13, 19-22.

Боротьба зі шкідниками та захворюваннями: 1, 2, 5-8, 10, 28, 29.

Профілактичні обробки: 10, 16-18, 24.

Заготівля живців та прикопування відводків: 11-13, 19-22.

Щеплення та окурювання: 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31.

Очищення та обробка кори: 1, 2, 14, 15, 28, 29.

Встановлення і ремонт опор: 9, 10, 16-18, 24.

Обробка теплиць і парників: 3, 4, 8, 14, 15, 23, 30, 31.

Корчування та видалення порослі: 26, 27.

Прибирання, ремонт: 1-9, 14-20, 23, 24, 28, 29.

Догляд за водоймами: 25-27.

Збір врожаю: 8, 14, 15, 24-27.

Збір насіння: 5, 6, 14, 15, 19, 20, 23.

Консервація, сушіння: 10-18, 25-27.

Засолювання та квашення: 14, 15.

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Автор: Мирослава Українська
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