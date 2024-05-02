Календар городника від газети «Для дому і сім'ї»: що і коли садити у травні

Травень — найгарячіший місяць для садівників та городників. Саме у травні завершується посів, посадка та пересадка практично усіх культур. Кожен городник знає, як фази місяця впливають на врожай
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур: 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин: 1, 2, 7-9, 23, 28, 29.
Картопля, топінамбур: 26, 27.
Батат: 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31.
Редис, редька, ріпа: 5, 6, 11-13, 19, 20, 26, 27.
Селера, петрушка на корінь: 19, 20, 24-27.
Цибуля ріпчаста: 19, 20, 26, 27.
Цибуля на зелень, шніт: 3-6, 11, 12, 19-22, 30, 31.
Часник: 19, 20, 24-27.
Цибуля порей: 21, 22, 24-27.
Томати, фізаліс: 10-13, 19-22, 25-27.
Перець, баклажани: 10-12, 19-22.
Огірки: 10-13, 19-22, 25-27.
Броколі, цвітна капуста: 11-13, 19, 20.
Рання капуста, кейл: 19, 20.
Середня та пізня капуста: 11-13, 19-22.
Селера черешкова: 21, 22, 24-27.
Спаржа: 11-13, 19-22.
Кабачки, патисони, гарбуз: 11-13, 21, 22.
Баштанні: 11-13, 21, 22.
Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут): 10-12, 19, 20.
Кукурудза: 19, 20.
Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито): 19-22, 24.
Соняшник: 14, 15, 19, 20.
Міцелій: 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31.
Зелень та трави:
Салати, цикорій: 5, 6, 11-13, 19-22.
Шпинат: 3-6, 25-27, 30, 31.
Рукола, крес, листова гірчиця: 5, 6, 21, 22.
Мангольд, щавель: 5, 6.
Кріп, петрушка, кінза: 11, 12, 19-22.
Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави: 5, 6, 11-13, 16-20, 25-27.
Лікарські та чайні культури: 11-13, 16-20.
Мікрозелень: 5, 6, 11-13, 30, 31.
Суниця та полуниця: 9-13, 21, 22.
Яблуня: 24-27.
Груша, айва: 19, 20, 25-27.
Абрикос, вишня, слива, персик: 19, 20, 24-27.
Черешня: 14, 15.
Волоський горіх, фундук: 25-27.
Калина, шипшина, горобина: 11-13, 24.
Обліпиха: 3, 4, 11-13, 24, 30, 31.
Глід: 21, 22.
Смородина: 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31.
Малина, ожина: 10-13, 21, 22.
Аґрус: 11-13, 21, 22, 25-27.
Виноград: 3, 4, 11-13, 19-22, 24, 30, 31.
Газон та ґрунтопокривні рослини: 5, 6, 11-13, 16-18, 24.
Сидерати: 5, 6, 11-13, 15-18, 20, 21, 24.
Однорічники: 11-13, 16-20, 25-27.
Цибулинні та бульбові: 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31.
Трав’янисті багаторічники: 11-13, 16-20.
Хвойні: 16-18.
Живі огорожі: 14-18.
Чагарники та дерева: 11-18, 24.
Ліани: 10, 16-18, 24.
Сапання та інша робота з ґрунтом: 1, 2, 7, 11-15, 23, 24, 28, 29.
Пророщування насіння: 3, 4, 7, 11-13, 19-22, 25-27, 30, 31.
Пікірування, проріджування: 7, 25-27.
Поливи: 3, 4, 11-13, 19-23, 25-27, 30, 31.
Підживлення органічними добривами: 3, 4, 7, 25-27, 30, 31.
Підживлення мінеральними добривами: 11-13, 21, 22.
Компостування: 11-13, 23.
Обрізка, омолодження, формування: 8, 24-27.
Стрижка газону, косовиця трав: 5, 6, 9-13, 16-18, 24.
Прищипка, пасинкування: 8, 11-13, 19-22.
Боротьба зі шкідниками та захворюваннями: 1, 2, 5-8, 10, 28, 29.
Профілактичні обробки: 10, 16-18, 24.
Заготівля живців та прикопування відводків: 11-13, 19-22.
Щеплення та окурювання: 3, 4, 8, 11-13, 21, 22, 25-27, 30, 31.
Очищення та обробка кори: 1, 2, 14, 15, 28, 29.
Встановлення і ремонт опор: 9, 10, 16-18, 24.
Обробка теплиць і парників: 3, 4, 8, 14, 15, 23, 30, 31.
Корчування та видалення порослі: 26, 27.
Прибирання, ремонт: 1-9, 14-20, 23, 24, 28, 29.
Догляд за водоймами: 25-27.
Збір врожаю: 8, 14, 15, 24-27.
Збір насіння: 5, 6, 14, 15, 19, 20, 23.
Консервація, сушіння: 10-18, 25-27.
Засолювання та квашення: 14, 15.
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