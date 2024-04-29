У Кременчуці розшукують 23-річного Інокентія Устінова, який зник безвісти

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 200

Кременчуцьке районне управління розшукує безвісти зниклого Інокентія Устінова, який народився 16 серпня 2000 року. Він сьогодні, 29 квітня, пішов з місця проживання на вул. Троїцька, буд. 40 та не повернувся.

Чоловік не місцевий, не орієнтується у Кременчуці. Має психічні розлади.

Прикмети: лисий, світлі брови, світлі очі, худорлявої статури, зріст близько 175 см. На момент зникнення був одягнений у сіру футболку, чорні штани, може бути без взуття.

Правоохоронці просять повідомити інформацію стосовно безвісти зниклого за телефоном: 0997933504.