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Надзвичайні новини

У Кременчуці розшукують 23-річного Інокентія Устінова, який зник безвісти

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 200

 

Чоловік має психічні розлади

Кременчуцьке районне управління розшукує безвісти зниклого Інокентія Устінова, який народився 16 серпня 2000 року. Він сьогодні, 29 квітня, пішов з місця проживання на вул. Троїцька, буд. 40 та не повернувся.

Чоловік не місцевий, не орієнтується у Кременчуці. Має психічні розлади.

Прикмети: лисий, світлі брови, світлі очі, худорлявої статури, зріст близько 175 см. На момент зникнення був одягнений у сіру футболку, чорні штани, може бути без взуття.

Правоохоронці просять повідомити інформацію стосовно безвісти зниклого за телефоном: 0997933504.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі поліція розшукує зниклого безвісти 36-річного Сергія Радченка.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: розшук зниклий безвісти психічні розлади
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