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В Україні відновили роботу заблоковані telegram-боти управління розвідки, СБУ та інші

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 95

 

Також українцям радять перевіряти достовірність telegram-ботів через спеціальний інструмент

В Україні відновили роботу заблоковані telegram-боти. Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

 

Усі ці боти допомагали у боротьбі з агресією РФ. Мова йде про чат-боти Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Міністерства оборони, бот Мінцифри «єВорог» та багато інших.

Також у Центрі стратегічних комунікацій попереджають про діяльність псевдоботів та ботів-двійників, які створюють росіяни. завдяки ним росіяни можуть поширювати дезінформацію або збирати особисті дані користувачів. Для запобігання цьому необхідно використовувати інструмент для перевірки чат-ботів.

Нагадаємо, учора ввечері почали з’являтися повідомлення, що Telegram заблокував низку чат-ботів

На сайті Головного управління розвідки з'явилося повідомлення:

— Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало. Незважаючи на блокування нашого боту — ваші персональні дані в безпеці! — йдеться у повідомленні.

Розвідники попереджали, що росіяни створюють боти зі схожими назвами й закликають не надсилати на них жодних персональних даних до офіційних повідомлень щодо відновлення роботи ботів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ГУР Міноборони СБУ телеграм бот
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