В Україні відновили роботу заблоковані telegram-боти управління розвідки, СБУ та інші

В Україні відновили роботу заблоковані telegram-боти. Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Усі ці боти допомагали у боротьбі з агресією РФ. Мова йде про чат-боти Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Міністерства оборони, бот Мінцифри «єВорог» та багато інших.
Також у Центрі стратегічних комунікацій попереджають про діяльність псевдоботів та ботів-двійників, які створюють росіяни. завдяки ним росіяни можуть поширювати дезінформацію або збирати особисті дані користувачів. Для запобігання цьому необхідно використовувати інструмент для перевірки чат-ботів.
Нагадаємо, учора ввечері почали з’являтися повідомлення, що Telegram заблокував низку чат-ботів.
На сайті Головного управління розвідки з'явилося повідомлення:
Розвідники попереджали, що росіяни створюють боти зі схожими назвами й закликають не надсилати на них жодних персональних даних до офіційних повідомлень щодо відновлення роботи ботів.
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