Юна каратистка з Кременчука посіла ІІІ місце на Чемпіонаті України

Кременчуцька каратистка Валерія Липай посіла III місце на Чемпіонаті України з кіокушинкай карате. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.
Юна каратистка — учениця 5 класу спортивного ліцею. Валерія змагалася у чемпіонаті у розділі серед молодших юнаків та молодших дівчат 2010-2015 р. н.
Проходили змагання з 26 до 28 квітня у Києві.
Підготував спортсменку до змагань тренер Олександр Ложченко.
Нагадаємо, на минулому тижні кременчуцькі каратисти привезли 5 золотих медалей, 1 срібну та 1 бронзову із Чемпіонату України, що проходив в Ужгороді.
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