Юна каратистка з Кременчука посіла ІІІ місце на Чемпіонаті України

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 109

Кременчуцька каратистка Валерія Липай посіла III місце на Чемпіонаті України з кіокушинкай карате. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.

Юна каратистка — учениця 5 класу спортивного ліцею. Валерія змагалася у чемпіонаті у розділі серед молодших юнаків та молодших дівчат 2010-2015 р. н.

— Молодчинка Валерія. Це значний крок у твоїх спортивних досягненнях, — привітали спортсменку на сторінці ліцею.

Проходили змагання з 26 до 28 квітня у Києві.

Підготував спортсменку до змагань тренер Олександр Ложченко.

Нагадаємо, на минулому тижні кременчуцькі каратисти привезли 5 золотих медалей, 1 срібну та 1 бронзову із Чемпіонату України, що проходив в Ужгороді.



