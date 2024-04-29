Стара схема: які школи Кременчука закупилися найдорожчими продуктами

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 719 Коментарів: 1

Весь минулий навчальний рік школи Кременчука та дитсадки економили на продуктах. І не тому, що проводили ефективні закупівлі, просто у навчальних закладах не було укриттів. Тож школярі навчалися онлайн вдома, а малечу доглядали рідні. Немає закупівель — немає й переплат! Та у 2023-2024 навчальному році заклади освіти запрацювали в штатному режимі, тож мають знову замовляти харчові продукти. Так, школи годують безкоштовно дітей з пільгових категорій, а також учнів 1-4 класів. У дитсадках 40% за харчування сплачує бюджет, решту — батьки.

Ми вирішили подивитися, наскільки ефективні ці закупівлі продуктів для закладів освіти? Для цього зробили вибірку із Prozorro з початку 2024 року.

Хто постачає продукти в школи та дитсадки

Купуючи продукти, кременчуцькі школи та дитсадки використовували два види процедур закупівлі:

запит ціни (пропозиції), це закупівля через Prozorro Market , замовник оголошує її, чекає на цінові пропозиції учасників і обирає найнижчу ціну (на цей час ця процедура є обов’язковою для процедур закупівель на суму понад 100 тис. грн);

закупівлю поза системою Prozorro на так звані допорогові суми (менш як 100 тис. грн на товари та послуги), йдеться про пряму закупівлю, коли замовник на власний розсуд обирає постачальника.

Левову частку замовлень на продукти отримали дві фірми:

ТОВ «Фудгранд» (воно стабільно перемагає у процедурах запиту ціни, бо пропонує найнижчі ціни);

ПП «Діадема» (в основному, на допорогових закупівлях).

Репутація обох постачальників не бездоганна. Так, ТОВ «Фудгранд», вік якого всього два роки, вже стало фігурантом багатьох публікацій у медіа про монополізацію ринку закупівель продуктів на Полтавщині та завищення цін. (Медіа пов’язують цю фірму з ФОП Сергієнком, улюбленим постачальником полтавських закладів освіти.) Проте на кременчуцьких закупівлях замовники визнавали переможцем ТОВ «Фудгранд» саме завдяки найнижчій ціні.

Із ПП «Діадема» інакше: це давній фаворит кременчуцьких закладів освіти. Левову частку своїх цьогорічних підрядів ПП “Діадема” якраз отримала на допорогах — на неконкурентних закупівлях до 100 тис. грн, коли замовник має право визначати продавця товарів на свій власний розсуд. Керує підприємством Віра Голосна, вона також є засновницею. Фірма вже була помічена раніше в завищенні цін (кілька років тому ми писали про завищені ціни на масло).

Крім двох уже згаданих постачальників, заклади освіти також укладали угоди з ФОП Зубовим, ФОП Зубовою та ФОП Зуєвою (за процедурою запиту ціни, коли їхні пропозиції виявлялися найвигіднішими).

Почому м’ясо?

Подивимося, як тип процедури закупівлі впливає на ціну товару. Ми проаналізували ціни на м’ясо. Результати можна подивитися в таблиці.

Ось ціни за кілограм, за якими заклади освіти, підпорядковані Кременчуцькій міській раді, укладали договори через процедуру запиту ціни (пропозицій):

філе курятини: 121,92 — 157,8 грн;

лопатка теляча (яловича), м'якоть: 140 — 220 грн;

м’якоть свинини: 140 — 157,8 грн.

Наше цінове порівняння із допороговими закупівлями ускладнилося тим, що замовники не публікують у Prozorro договорів з ПП «Діадема». Лише звіти, де міститься загальна сума договору та кількість м’яса (у кілограмах).

Тому ми порахували загальну середню ціну за 1 кг м’яса, розділивши ціну договору на кількість кілограмів. І в такий самий спосіб порахували загальну середню ціну у закупівлях за запитом ціни. Звісно, цей розрахунок не ідеальний, бо одна школа могла купувати, скажімо, трохи більше яловичини й менше курятини або навпаки. З іншого боку, відомо, що навчальні заклади мають однакове меню, яке затверджують в управлінні освіти, тож мають пропорційно закуповувати й товар. Крім того, наприклад, один з постачальників (ФОП Зубов) визначив у договорі однакову ціну на всі види м’яса, по 157,8 грн за 1 кг. І це доводить: можна відштовхуватися від вартості договору, щоб визначити адекватний ціновий поріг та його перевищення.

Отже, у договорах за запитами цін (пропозицій) середня ціна на м’ясо склала від 141,82 до 157,7 грн/кг.

Найвищими ж виявилися середні ціни на допорогах, тобто на класичних схемах обходу конкурентних процедур.

До вашої уваги п’ятірка шкіл, які закупилися найдорожчим м’ясом:

99 999: як класична схема допомагає накручувати ціну

Наведені вище приклади поєднує одна закономірність: товар купували на суми, дуже близькі до порогу. Наприклад, гімназія №16 уклала договір на 99 999 грн. Тобто лише 1 гривня відділяла замовника від обов’язку проводити процедуру запиту ціни. Подивимося, що ж наробила одна гривня з ціною на товар? Гімназія № 16 замовила 430 кг м’яса. Якого самого, замовник на Prozorro не відзвітував.

Але ціна за 1 кг м’яса у його договорі на 12,55 грн перевищує навіть ціну на найдорожчу телятину, яку купували інші кременчуцькі школи через Prozorro.

Ліцей №10, який очолює сходинку нашого цінового антирейтингу, замовив у «Діадеми» по 150 кг м’якоті яловичини і свинини, та 128 кг курячого філе. Загальна ціна договору (тобто вартість усього товару) склала 99 916 грн. Тепер порахуємо вартість цього ж товару за цінами від цього ж продавця у договорі, укладеному за конкурентною процедурою. Так, для дитсадка №70 філе куряче коштувало 138,6 грн; м'якоть свинини — 132 грн, яловичини — 220 грн.

За такими цінами вартість договору ліцею №10 мала складати 70 541 грн. Відповідно, переплата склала 29 375 грн, ціна ноутбука, який був би не зайвим школярам, або ще 212 кг курятини.

До речі, дитсадок №70 уклав угоду на суму 86 452 грн, замовивши 605 кг різного м’яса. Тобто, заплативши менше, купив на 171 кг більше, ніж ліцей №10.

Коли замовник зацікавлений в економії

Для балансу наведемо позитивний приклад, коли замовник зацікавлений в економії, адже ніхто не забороняє проводити процедуру запиту ціни на допорогову суму — на це потрібна лише добра воля! Дитсадок №50 провів закупівлю через запит ціни на очікувану суму 99 912 грн. У підсумку вартість договору на м’ясо склала 72 061 грн, тобто заклад зекономив 27 851 грн.

Метаморфози з цінами на крупи

Кременчуцькі заклади освіти активно купували на допорогах крупи все в того ж ПП «Діадема». Гімназія №28 опублікувала не лише звіт про закупівлю, але й договір поставки товарів, звідки ми й дізналися про ціни на конкретні види круп.

А ось ціни на крупи від ПП «Діадема», отримані в результаті процедури запиту пропозицій (договір початкової школи №15).





У закупівлі взяло участь три учасники — і ціни відразу почали падати! Рис подешевшав майже на 24 грн за кілограм; гречка — на 17 грн за кілограм; булгур — майже на 26 грн.

Отже, ціна конкретного постачальника залежала від обставин. І на одну з цих обставин явно може впливати замовник: це вид процедури закупівлі, це цінова конкуренція.

На жаль, ми не бачимо повну цінову картину освітянських закупівель. Як уже сказано, замовники (за рідкісним винятком) не публікують договори. Але батьки учнів та вихованців садочків можуть поцікавитися цими документами, щоб зробити закупівлі прозорими та ефективнішими. І спробувати отримати договори за інформаційними запитами. Заради кращого забезпечення шкіл — тобто наших з вами дітей. Адже економія дасть можливість купувати в школи більше необхідних товарів, обладнання, вкладати гроші в ремонти.