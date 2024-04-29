Без серпа і молота: у Кременчуці декомунізували п'ятиповерхівку

Сьогодні, 09:47 Переглядів: 240

Наприкінці тижня у Кременчуці декомунізували п'ятиповерхівку на проспекті Свободи. Висотні роботи відбулися у п'ятницю 26 квітня. Комунальні служби зафарбували серп і молот, а також напис «50 лет октября».

Варто зауважити, що в місті поступово позбуваються радянської ідеології. Так наприкінці минулого року закрили меморіальну табличку на будівлі музичної школи. Також у Кременчуці приберуть 4 меморіальні таблички, присвячені 3 героям Радянського Союзу та одному воїну-інтернаціоналісту.