У Німеччині розпочався судовий процес над організаторами держперевороту, які виступали за союз з Росією

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 189

У Німеччині розпочинається перший з трьох судових процесів, пов’язаних із плануванням ультраправим конспірологічним рухом державного перевороту. Члени руху «Reichsbürger» (Громадяни Рейху) відкидають післявоєнну Німеччину, планували повалити німецький уряд та домовитися про новий договір із переможцями у Другій світовій війні, зокрема з Росією.

Про це повідомляє DW.

Підозрювані з так званого військового відділення цієї групи мають постати перед судом у Штутгарті сьогодні, 29 квітня. Десятьох ватажків руху судитимуть 21 травня у Франкфурті. Ще 8 підозрюваних членів організації постануть перед судом у Мюнхені 18 червня.

Поліція розкрила змову під час серії загальнонаціональних рейдів 7 грудня 2022 року. Тоді було заарештовано 25 осіб, які зараз перебувають під вартою в очікуванні майбутніх судів.

У них було конфісковано понад 380 одиниць вогнепальної зброї та майже 150 тисяч боєприпасів.

Ватажком угруповання є Генріх XIII принц Ройс - 72-річний нащадок аристократичної родини, агент з нерухомості з Франкфурта. Прихильники руху «Reichsbürger» нібито визначили його тимчасовим головою німецької держави.

Групу звинувачують у плануванні штурму німецького парламенту та затримання відомих політиків, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністра закордонних справ Анналени Бербок та лідера консервативної опозиції Фрідріха Мерца.

Серед ватажків руху є Біргіт Малсак-Вінкманн - суддя та колишня представниця ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у федеральному парламенті. Після перевороту вона мала стати міністром юстиції.

Члени руху «Reichsbürger», учасники змови не погоджуються з існуванням післявоєнної Німеччини, стверджуючи, що вона була створена та контрольована союзними державами, які перемогли у Другій світовій війні.

Принц Ройс і його прихильники вірять, що Німеччиною керує «глибинна держава», яка планує вбити сотні дітей і підлітків. Наприклад, група вважала, що повені в німецькій долині Ар у 2021 році були спробою приховати вже скоєні вбивства шляхом затоплення старих державних бункерів. Прихильники Ройса говорили про 600 нібито загиблих дітей.

Федеральна прокуратура стверджує, що група планувала насильницький державний переворот і мала на меті домовитися про новий договір із союзниками у Другій світовій війні, зокрема з Росією. Члени групи тренувалися володіти вогнепальною зброєю.

Німецькі спецслужби підрахували, що рух «Reichsbürger» налічує близько 20 000 прихильників, з яких 2300 описані як «готові до застосування насильства». Спільними для них є ксенофобські та антисемітські переконання. Вони відкидають демократію і мають промонархічні погляди.