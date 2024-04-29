«Обмежено придатних» військовозобов'язаних не буде — такі чоловіки повторно проходитимуть ВЛК

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 341

В Україні замість статусу «обмежено придатний» до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію.

Зокрема, придатних військовозобов’язаних чітко розділять на чотири категорії. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова в інтерв’ю ZN.ua.

За її словами, придатні до військової служби чоловіки будуть розділені на такі категорії залежно від ступеня функціональності:

повністю придатні;

придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;

придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ);

придатні для виконання специфічних завдань, які пов’язані з безпосередньою участю у бойових діях.

Оксана Сухорукова повідомила, що її департамент спільно з Командуванням медичних Сил запропонували оновлення до наказу № 402 Міноборони «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України». В оновленому документі будуть враховані тисячі діагнозів, описані умови визначення придатності/непридатності до служби залежно від ступеня тяжкості захворювання. У кожній групі захворювань будуть як цілком придатні, так і повністю непридатні.

Наприклад, виразка шлунка в анамнезі з рубцем — «придатний», а виразка з ускладненнями та видаленням частини шлунка — «непридатний».

Директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони додала, що статус «обмежено придатний» скасують вже 4 травня. Водночас з 18 травня, коли набере чинності новий закон про мобілізацію, усіх «обмежено придатних» почнуть повторно викликати на проходження ВЛК. У військовозобов’язаних буде дев’ять місяців, аби пройти повторну медичну комісію — до 18 лютого 2025 року. Там вони отримають новий висновок — придатний чи непридатний до військової служби та ВЛК визначить категорію придатності.

Нагадаємо, у законі про вдосконалення мобілізації, який набирає чинності 18 травня, також передбачено проходження повторного медичного обстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп. Виняток зроблений лише для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.