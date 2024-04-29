На Донеччині загинув захисник України Богдан Власюга із Глобиного

Біля села Григорівка Бахмутського району Донецької області 25 квітня загинув військовослужбовець Богдан Сергійович Власюга. Він зазнав смертельних поранень під час артилерійського обстрілу ворога.
Богдан Власюга народився в місті Глобине. Герою було 43 роки.
Про його загибель вчора повідомили в Telegram Глобинської територіальної громади
- Не передати словами біль і тугу за ще одним молодим життям, яке відібрала війна. Гине цвіт нації… Йдуть засвіти найкращі…
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям, - йдеться в повідомленні.
Богдан Власюга з 31 січня 2023 року перебував на найгарячіших ділянках фронту, отримував контузії та поранення, але знову і знову повертався на поле бою, бо священним обовʼязком вважав захист рідної країни, домівки, родини…
Герой служив кулеметником у роті вогневої підтримки 1-го батальйону бригади «Азов».
Про дату, час та місце прощання з полеглим Героєм буде повідомлено додатково.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.