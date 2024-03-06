У Кременчуці планують прибрати меморіальні таблички, присвячені радянським воїнам

У Кременчуці приберуть 4 меморіальні таблички, присвячені 3 героям Радянського Союзу та одному воїну-інтернаціоналісту. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 6 березня.
З публічного простору приберуть таблички на честь:
Таблички передадуть у Кременчуцький краєзнавчий музей. Нагадаємо, станом на грудень у Кременчуцькій громаді були недемонтованими три пам’ятки, у яких є текст російською мовою, 5 об'єктів, що мають написи, які не відповідають вимогам законодавства про декомунізацію та 5 таких братських могил.
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