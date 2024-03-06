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У Кременчуці планують прибрати меморіальні таблички, присвячені радянським воїнам

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 275

Таблички передадуть у Кременчуцький краєзнавчий музей

У Кременчуці приберуть 4 меморіальні таблички, присвячені 3 героям Радянського Союзу та одному воїну-інтернаціоналісту. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 6 березня.

З публічного простору приберуть таблички на честь:

  • героя Радянського Союзу Іллі Ткаченка, що розташована на будівлі колишньої Кременчуцької школи №13;
  • воїна-інтернаціоналіста Володимира Скрипченка, що розташована на будівлі  Кременчуцької гімназії №18;
  • героя Радянського Союзу Петра Приходька, що розташована на будівлі Кременчуцької дитячої музичної школи №1;
  • героя Радянського Союзу Василя Маргелова, що розташована на території парку «Кагамлицький».

Таблички передадуть у Кременчуцький краєзнавчий музей. Нагадаємо, станом на грудень у Кременчуцькій громаді були недемонтованими три пам’ятки, у яких є текст російською мовою, 5 об'єктів, що мають написи, які не відповідають вимогам законодавства про декомунізацію та 5 таких братських могил.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: меморіальна дошка таблички декомунізація деколонізація
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