Кременчужанка Світлана Гордієнко представляла Україну на фестивалі з бодибілдингу в США

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 91

Жінка виборола «золото» в категорії фігура майстри «40+ років», та «срібло» в категорії «жінки до 157 см»

З 29 лютого по 1 березня у рамках фестивалю «Арнольд Класік» у місті Колумбус США пройшли змагання з бодибілдингу, де Україну представляли кременчужанка Світлана Гордієнко та атлет з Харкова Дмитро Воєводчук. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив тренер Світлани Олександр Гордієнко.

Світлана — вихованка спортивного клубу Нафтохімік. Жінка виборола «золото» в категорії фігура майстри «40+ років», та срібло в категорії «жінки до 157 см».

Дмитро здобув «золото» в категорії «менс фізик понад 180 см», та став абсолютним переможцем, отримавши карту про атлета.

Нагадаємо, що Світлана Гордієнко потрапила у список спортсменів Кременчука, які отримуватимуть щомісячну стипендію від 1700 до 6 000 гривень. Сума стипендії Світлани становитиме 4 000 гривень.