Чи існує у Кременчуці «зелена хвиля» і як вона працює

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 257

Загалом у Кременчуці світлофори мають локальні контролери, вони один з одним не синхронізуються

Чи можливо проїхати місто на одній швидкості, не зупиняючись на світлофорах? Існує так зване поняття «Зеленої хвилі», коли водії при певних умовах можуть проїхати дорогу на зелений сигнал світлофора. Чи існує така хвиля у Кременчуці і як вона може працювати — у нашому матеріалі.

Скарга містян

На telegram-каналі Х. Кременчук серед кременчужан виникла дискусія стосовно існування «Зеленої хвилі» та налаштування світлофорів в місті загалом. Користувачі соцмереж називають це «наболілим питанням» — зокрема, лунають скарги на роботу світлофорів у мікрорайоні Молодіжний і питання, чи існує «зелена хвиля» у Кременчуці.

Що кажуть в патрульній поліції

Як розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» в батальйоні патрульної поліції, у Кременчуці існує одна «Зелена хвиля» на проспекті Свободи — приблизно на відрізку від зупинки громадського транспорту «Електростанція» до палацу культури «КрАЗ».

Джерело фото: Вікіпедія

У мікрорайоні Молодіжного таку «хвилю піймати» неможливо, зазначає співрозмовник з поліції.

«Зелена хвиля» може існувати лише в одну сторону, навіть якщо дорога з двостороннім рухом. Також, аби водій зміг проїхати на зелені сигнали світлофора, йому необхідно дотримуватись однієї швидкості — це приблизно 40 км/год. У поліції Кременчука додають, що на дорозі не має бути заторів.

Загалом у місті світлофори мають локальні контролери, вони один з одним не синхронізуються, як має бути для «Зеленої хвилі».

Що кажуть в «Міськсвітлі»

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» директор комунального підприємства «Міськсвітло» Олексій Антіпов розповів, що для створення «Зеленої хвилі» світлофори на певному проміжку дороги мусять мати контролер однієї модифікації. На сьогодні у Кременчуці у світлофорах встановлені контролери різних типів.

На проспекті Свободи створили таку «хвилю», щоб водії у зимовий час зручно могли проїжджати дорогу і довго не зупинятися на світлофорах, зазначив директор підприємства.

За його словами, об’єкти можна синхронізувати, але для цього потрібні гроші. Він додає, що вартість таких робіт буде немаленькою. Наразі питання створення на дорогах Кременчука нових «зелених хвиль» не стоїть.



