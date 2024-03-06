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Кременчук, Освіта, Полтавщина

Кременчуцька громада не отримала у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН коштів на шкільне харчування

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 291

 

У департаменті освіти і науки Полтавської ОВА кажуть, що Кременчук не подавав заявки

Кременчуцька громада не отримала у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН коштів на шкільне харчування. Про це «Кременчуцькому Телеграфові» розповів директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський.

Нагадаємо, 24 січня начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін поінформував, що Полтавщина отримала понад мільйон гривень для підтримки шкільного харчування. Також зазначив, що співпраця області зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН розпочалася восени 2023 року. Після цього кременчужани у батьківських чатах почали цікавитися, скільки з цієї суми отримав саме Кременчук. Тому «ТелеграфЪ» звернувся за коментарем до пана Кончаковського, однак директор обласного департаменту не вважає цікавість батьків вартою пояснень:

— Вибачте, що це, кожні батьки будуть у вас питати, і я буду на всі 60 громад давати інформацію? — сказав він. 

Однак, попри це все ж повідомив, що Кременчуцька громада до цієї програми не долучилася.

— Вона заявки не подала і нічого не отримала. Громади, які долучилися і виявили бажання, отримали компенсацію, — підсумував Кончаковський.

Він пояснив, що є субвенції з державного бюджету, які розподіляють через обласну адміністрацію, а є програми, на які громади мають самостійно подаватися. Представники Всесвітньої продовольчої програми ООН самі перераховують кошти на громади.

Скільки становить вартість харчування дошкільнят та школярів у Кременчуці у 2024 році, читайте ТУТ.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 24tv.ua
Теги: шкільне харчування кошти фінансування
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