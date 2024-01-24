Полтавщина отримала понад мільярд гривень на шкільне харчування

Полтавська область отримала понад мільярд гривень для підтримки шкільного харчування. Про це повідомляє очільник облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.
Кошти виділили у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Профінансують 44 школи у 16 громадах області. Таким чином відшкодують частину вартості гарячих страв для учнів 1-4 класів.
Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, скільки коштувало дитяче харчування у школах міста на початку навчального 2023 року.
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