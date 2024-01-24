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Освіта, Полтавщина

Полтавщина отримала понад мільярд гривень на шкільне харчування

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 172

 

Кошти надійшли за підтримки Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй

Полтавська область отримала понад мільярд гривень для підтримки шкільного харчування. Про це повідомляє очільник облвійськадміністрації Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

Кошти виділили у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. 

Профінансують 44 школи у 16 громадах області. Таким чином відшкодують частину вартості гарячих страв для учнів 1-4 класів.

— Наша співпраця з Всесвітньою продовольчою програмою ООН розпочалася торік восени. Нині вже маємо вагомий результат партнерства, — додає Пронін.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався, скільки коштувало дитяче харчування у школах міста на початку навчального 2023 року.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
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