Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

У Горішніх Плавнях продовжується реалізація Програми реабілітації дітей з інвалідністю

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 181 Партнерський проєкт

Ця програма у місті діє з 2008 року

В січні цього року члени виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради схвалили, а депутати затвердили «Програму реабілітації дітей з інвалідністю Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024 рік».

Її реалізація надає змогу:

  • дітям з інвалідністю — подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої здібності, повністю або частково інтегруватись у соціальне життя суспільства;
  • батькам — усвідомити суть проблеми своїх дітей, оволодіти методикою виконання індивідуальних реабілітаційних програм, перетворитись на активного учасника реабілітаційного процесу і на цій основі досягти прогресу дитини в її інтеграції у дитячий колектив та суспільство.
  • зменшити прошарок соціально — неадаптованих дітей, навчити їх самообслуговування та максимально залучити до суспільно — корисної праці;
  • забезпечити право кожної дитини з інвалідністю на отримання кваліфікованої ранньої соціальної реабілітації.

Ця програма у місті діє з 2008 року і за цей час вона довела свою ефективність. Програма реалізується коштом міського бюджету, та залучених коштів, зокрема Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус. Координацію та виконання заходів програми здійснює громадська організація «Центр муніципального розвитку».

Кількість дітей, охоплених програмою, зростає: з 20 дітей у 2008 році до 55 дітей у 2023 році; за цей період понад 10 дітей мали змогу пройти соціальну реабілітацію в Німеччині. З початку повномасштабної війни у 2022 році Кременчуцький центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю перейшов на дистанційну форму роботи, але обсяг і якість його послуг абсолютно не змінилась.

Під час засідання виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков зазначив:

«Це надзвичайно гуманна і корисна програма, яка охоплює найбільш незахищені верстви населення — дітей з інвалідністю та їхні родини. Хочу подякувати Любові Хиль, очільниці громадської організації «Центр муніципального розвитку», яка протягом цих років очолює цю програму і надає супровід родинам і дітям з інвалідністю. Такими програмами громада може пишатися. Одночасно хочу подякувати засновникам Благодійного фонду Полтавського ГЗК за багаторічну підтримку.», — повідомляє видання «Телеекспрес».
0
Автор: Оксана Диба
Теги: Горішні Плавні програма реабілітація діти з інвалідністю
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх