У Горішніх Плавнях продовжується реалізація Програми реабілітації дітей з інвалідністю

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Ця програма у місті діє з 2008 року

В січні цього року члени виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради схвалили, а депутати затвердили «Програму реабілітації дітей з інвалідністю Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024 рік».

Її реалізація надає змогу:

дітям з інвалідністю — подолати труднощі розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої здібності, повністю або частково інтегруватись у соціальне життя суспільства;

батькам — усвідомити суть проблеми своїх дітей, оволодіти методикою виконання індивідуальних реабілітаційних програм, перетворитись на активного учасника реабілітаційного процесу і на цій основі досягти прогресу дитини в її інтеграції у дитячий колектив та суспільство.

зменшити прошарок соціально — неадаптованих дітей, навчити їх самообслуговування та максимально залучити до суспільно — корисної праці;

забезпечити право кожної дитини з інвалідністю на отримання кваліфікованої ранньої соціальної реабілітації.

Ця програма у місті діє з 2008 року і за цей час вона довела свою ефективність. Програма реалізується коштом міського бюджету, та залучених коштів, зокрема Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус. Координацію та виконання заходів програми здійснює громадська організація «Центр муніципального розвитку».

Кількість дітей, охоплених програмою, зростає: з 20 дітей у 2008 році до 55 дітей у 2023 році; за цей період понад 10 дітей мали змогу пройти соціальну реабілітацію в Німеччині. З початку повномасштабної війни у 2022 році Кременчуцький центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю перейшов на дистанційну форму роботи, але обсяг і якість його послуг абсолютно не змінилась.

Під час засідання виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков зазначив:

«Це надзвичайно гуманна і корисна програма, яка охоплює найбільш незахищені верстви населення — дітей з інвалідністю та їхні родини. Хочу подякувати Любові Хиль, очільниці громадської організації «Центр муніципального розвитку», яка протягом цих років очолює цю програму і надає супровід родинам і дітям з інвалідністю. Такими програмами громада може пишатися. Одночасно хочу подякувати засновникам Благодійного фонду Полтавського ГЗК за багаторічну підтримку.», — повідомляє видання «Телеекспрес».