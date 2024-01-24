У Горішніх Плавнях продовжується реалізація Програми реабілітації дітей з інвалідністю

В січні цього року члени виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради схвалили, а депутати затвердили «Програму реабілітації дітей з інвалідністю Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2024 рік».
Її реалізація надає змогу:
Ця програма у місті діє з 2008 року і за цей час вона довела свою ефективність. Програма реалізується коштом міського бюджету, та залучених коштів, зокрема Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор, меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус. Координацію та виконання заходів програми здійснює громадська організація «Центр муніципального розвитку».
Кількість дітей, охоплених програмою, зростає: з 20 дітей у 2008 році до 55 дітей у 2023 році; за цей період понад 10 дітей мали змогу пройти соціальну реабілітацію в Німеччині. З початку повномасштабної війни у 2022 році Кременчуцький центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю перейшов на дистанційну форму роботи, але обсяг і якість його послуг абсолютно не змінилась.
Під час засідання виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков зазначив:
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