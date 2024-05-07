У найближчі години у Кременчуці та на Полтавщині очікуються грози

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 276

У найближчі години й до кінця доби у Кременчуці й на Полтавщині прогнозують грози. Про це попереджають у пресслужбі Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, погіршення погодніх умов спостерігатиметься практично по всій території України, окрім південно-східних областей.

У зв'язку з цим у Полтавській області оголосили штормове попередження та встановили І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, про погіршення погодніх умов на Полтавщині синоптики попереджали ще вчора.