У найближчі години у Кременчуці та на Полтавщині очікуються грози

У найближчі години й до кінця доби у Кременчуці й на Полтавщині прогнозують грози. Про це попереджають у пресслужбі Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, погіршення погодніх умов спостерігатиметься практично по всій території України, окрім південно-східних областей.
У зв'язку з цим у Полтавській області оголосили штормове попередження та встановили І рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, про погіршення погодніх умов на Полтавщині синоптики попереджали ще вчора.
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