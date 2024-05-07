У Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія: вміст алкоголю в організмі у 14 разів перевищував норму

Учора, 6 травня, близько півночі у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія, вміст алкоголю в організмі якого перевищував норму майже у 14 разів. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Зупинили правоохоронці водія за порушення правил дорожнього руху. Патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотест показав результат 2,76 проміле, що майже у 14 разів перевищує допустиму норму.
Також поліція встановила, що чоловіка уже позбавили права керування автомобілем за таке ж правопорушення.
Патрульні склали на водія адмінматеріали:
Також у пресслужбі патрульної поліції закликали водіїв не сідати за кермо п'яними, щоб не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія вантажівки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.