У Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія: вміст алкоголю в організмі у 14 разів перевищував норму

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Учора, 6 травня, близько півночі у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія, вміст алкоголю в організмі якого перевищував норму майже у 14 разів. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Зупинили правоохоронці водія за порушення правил дорожнього руху. Патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотест показав результат 2,76 проміле, що майже у 14 разів перевищує допустиму норму.

Також поліція встановила, що чоловіка уже позбавили права керування автомобілем за таке ж правопорушення.

Патрульні склали на водія адмінматеріали:

за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння втретє за рік);

за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування);

за ч.5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування транспортним засобом певної категорії, вчинене повторно протягом року) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також у пресслужбі патрульної поліції закликали водіїв не сідати за кермо п'яними, щоб не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія вантажівки.



