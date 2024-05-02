Перевищення вмісту алкоголю у понад 4 рази: у Кременчуці патрульні зупинили п'яного водія вантажівки

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 109

Патрульні склали на водія два адмінпротоколи

Сьогодні, 2 травня, на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці патрульні зупинили п’яного водія вантажівки. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Водій їхав на вантажівці DAF із напівпричепом. Патрульні зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху, а під час спілкування з ним виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Як показав результат алкотестера, вміст алкоголю в організмі водія становив 0,85 проміле, що у понад 4 рази більше допустимої норми.

Патрульні склали на чоловіка два адмінпротоколи — ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та ч. 1 ст. 132-1 (Порушення правил перевезення великогабаритних вантажів).

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині п’яний водій потрапив в аварію: є травмовані.