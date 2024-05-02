У Міноборони хочуть створити електронний запис до ТЦК

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 0

Таке рішення хочуть запровадити у зв'язку із чергами, що виникли під військкоматами останнім часом

Міністерство оборони України планує створити електронну чергу для відвідування територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. Про це в ефірі «Радіо Свобода» розповіла заступниця Міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

— Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати, — розповіла посадовиця.

За словами пані Черногоренко, рішення про створення електронного запису є «реакцією на ті виклики, які є зараз». Посадовиця стверджує, що черги під військкоматами збільшилися після схвалення мобілізаційного закону — військовозобов’язаним необхідно оновити свої дані.

Нагадаємо, останнім часом біля районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавщини зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Проте, це не добровольці, а переважно ті військовозобов’язані, які переоформлюють відстрочку від мобілізації або бронювання. Серед них є і військовослужбовці строкової служби, які звільнилися та стають на військовий облік в ТЦК. Про це сьогодні «Радіо Свобода» розповів начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Мирослав Волков також розповів журналістам, чи є такі черги у Кременчуці.



