На Полтавщині в районних ТЦК виникли черги — у Кременчуці їх немає, а в наметі військкомату пропонують їжу та чай

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 3 133 Коментарів: 1

В останні дні біля районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавщини зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Проте, це не добровольці, а переважно ті військовозобов’язані, які переоформлюють відстрочку від мобілізації або бронювання. Серед них є і військовослужбовці строкової служби, які звільнилися та стають на військовий облік в ТЦК. Про це сьогодні «Радіо Свобода» розповів начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

— Більша частина тих, хто зараз стоїть у чергах, — це все-таки військовозобов’язані, які мають або підстави для відстрочки, або підстави для бронювання. Черги справді трішки збільшилися, але вони складаються не з військовозобовʼязаних, які прибули добровільно чи за повістками, а з військовозобовʼязаних, яких присилають підприємства для бронювання. Також не варто забувати, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби. Певна їхня частина, які приходять, щоб стати на військовий облік, також є у цих чергах, — пояснив Роман Істомін.

«Кременчуцький Телеграф» уточнив у начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковника Мирослава Волкова ситуацію з чергами військовозобов’язаних.

— В останні дні кількість людей, які приходять до нас, збільшилась, але черг немає, бо ми підкорегували систему приймання. Особливо це стосується прийому військовозобов’язаних, які прибувають до РТЦК за повісткою. До речі, для цього на нашій території й був розміщений намет з ВЛК на намет для приймання військовозобов’язаними їжі. У ньому можна перекусити та випити гарячого чаю, — зазначив Мирослав Волков.

Нагадаємо, Верховна Рада України 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Цей закон набирає чинності 18 травня. Він, зокрема, передбачає, що чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані в ТЦК, ЦНАПі або електронному кабінеті призовника. Усі військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.

У законі також передбачено проходження повторного медичного обстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп. Виняток зроблений лише для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.

А замість статусу «обмежено придатний» до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію.