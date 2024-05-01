На Полтавщині в районних ТЦК виникли черги — у Кременчуці їх немає, а в наметі військкомату пропонують їжу та чай

В останні дні біля районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Полтавщини зросли черги з чоловіків, які хочуть оновити свої військово-облікові дані. Проте, це не добровольці, а переважно ті військовозобов’язані, які переоформлюють відстрочку від мобілізації або бронювання. Серед них є і військовослужбовці строкової служби, які звільнилися та стають на військовий облік в ТЦК. Про це сьогодні «Радіо Свобода» розповів начальник служби звʼязків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.
«Кременчуцький Телеграф» уточнив у начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП підполковника Мирослава Волкова ситуацію з чергами військовозобов’язаних.
Нагадаємо, Верховна Рада України 11 квітня ухвалила закон про вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Цей закон набирає чинності 18 травня. Він, зокрема, передбачає, що чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані в ТЦК, ЦНАПі або електронному кабінеті призовника. Усі військовозобов’язані на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК.
У законі також передбачено проходження повторного медичного обстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп. Виняток зроблений лише для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.
А замість статусу «обмежено придатний» до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію.
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