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«Вишиваємо Перемогу» разом! — творчий колектив військовослужбовців презентував цікаве відео

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 185

 

Організатори Всесвітнього дня вишиванки презентували тематичне промо відео до свята, яке цьогоріч відзначатимуть 16-го травня. Улюблене свято мільйонів українців, яке засвідчує національну ідентичність і збереження культурних надбань нашої нації, у 2024 році пройде під гаслом «Вишиваємо Перемогу»
Проморолик «Вишиваємо Перемогу» створено творчим колективом військовослужбовців «ТРО Медіа» Командування Сил територіальної оборони ЗСУ.
— Це промо має на меті нагадати всім нам про те, що українці мають об’єднуватись заради Перемоги, як це було на початку широкомасштабного вторгнення. І кожен з нас може допомогти своєму ближньому для досягнення головної мети української нації, — зауважив режисер відеоролика, військовослужбовець ЗСУ Олександр Ткачук.
Українці продовжують у важких боях виборювати право на незалежність і свободу. Тож не випадково однією з ключових фігур у проморолику зображено FPV-дрони, які на полі бою ефективно нищать ворогів України, — розповіли організатори Всесвітнього дня вишиванки.
— Цьогорічне гасло свята вкотре нагадує всім українцям, про те, що кожен з нас має стати символічною «ниткою», яка щодня наполегливо «вишиває» українську Перемогу. Великими та малими «стіжками». З вірою, надією та любов’ю — як це робили колись наші предки, — повідомила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: ТрО
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