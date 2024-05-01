«Вишиваємо Перемогу» разом! — творчий колектив військовослужбовців презентував цікаве відео

— Цьогорічне гасло свята вкотре нагадує всім українцям, про те, що кожен з нас має стати символічною «ниткою», яка щодня наполегливо «вишиває» українську Перемогу.

Великими та малими «стіжками». З вірою, надією та любов’ю — як це робили колись наші предки

, — повідомила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк.