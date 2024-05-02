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На благоустрій зеленої території у Кременчуці міська влада виділила понад 200 тисяч гривень

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 197

Території готуватимуть до приїзду литовської делегації

У Кременчуці на благоустрій території біля вулиці Алітуської та провулку Поштового виділили 225 тисяч гривень. Її мають підготувати до приїзду литовської делегації. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 2 травня.

Гроші виділяють з цільового фонду міської ради. 

— Маємо привести цю територію до ладу і цей сквер «Алітуський», як і обіцяли, — сказав мер. 

Орієнтовно делегація прибуде у середині травня. 

Що відомо про співпрацю Кременчука та Алітуса, як міст-побратимів

Співпраця між Кременчуком та Алітусом розпочалася у 2016 році. За цей час налагодились зв’язки між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та Алітуським колегіумом, а також між Кременчуцьким ліцеєм № 4 та Алітуською гімназією. 

Кременчук також отримував гуманітарну допомогу від литовського міста. Торік у Кременчуці міська влада разом з делегацією Литовської Республіки відкрила вулицю Алітуську. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: благоустрій Алітус міста-побратими
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