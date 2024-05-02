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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині правоохоронці вилучили у чоловіка гранати — поліція

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 154

 

Поліція встановлює мету зберігання та походження боєприпасів  

У жителя села Селещина на Полтавщині правоохоронці знайшли гранати. Вибухівку вилучили, а чоловіка затримали. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією правоохоронців, у чоловіка знайшли 4 корпуси до гранат та 5 запалів. Підозрюваний — 43-річний місцевий мешканець. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру.

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці з’ясовують, де чоловік гранати взяв та з якою метою зберігав у себе.

Нагадаємо, учора на Полтавщині чоловік підірвав гранату на території приватного подвір’я. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Національна поліція
Теги: вибухівка гранати боєприпаси поліція
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