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На Полтавщині чоловік підірвав на подвір'ї гранату — поліція

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 294

 

Також правоохоронці конфіскували у підозрюваного наркотики

*фото ілюстративне

Учора, 1 травня, близько 18.00 у селищі Котельва на Полтавщині чоловік підірвав у дворі приватного будинку гранату. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, поліція виїхала на місце за викликом про домашнє насильство. Як з’ясували правоохоронці, під час конфлікту 44-річний підозрюваний дістав із кишені гранату Ф-1 та кинув її на присадибну ділянку. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Начальник сектору поліцейської діяльності № 1 у Котельві Андрій Аджубей розповів, що правоохоронці також вилучили у підозрюваного наркотики.

— Фігуранта затримали. Слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — додає правоохоронець.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з'ясовують, де чоловік взяв гранату і наркотики та з якою метою мав їх при собі. Підозрюваному загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.

Нагадаємо, днями у Миргородському районі чоловік підірвався на гранаті на кладовищі.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: dnepr.info
Теги: граната вибухи поліція наркотики
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