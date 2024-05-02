Збільшили виробництво на 189%: Ferrexpo відзвітувала про роботу у 1 кварталі 2024 року

Гірничорудна Ferrexpo plc з активами на Полтавщині у першому кварталі 2024 року збільшила виробництво залізорудних окатків на 189% порівняно з попереднім кварталом — до 1,8 млн тонн. Це найкращий квартальний показник з моменту повномасштабного вторгнення в Україну, йдеться у пресрелізі компанії, передає Forbes Ukraine.
Повідомляється, що загальне виробництво залізорудних окатків за квартал становило 1,8 млн тонн. Крім того, було виготовлено 240 тис. тонн залізорудного концентрату з вмістом заліза 67%. Загальний обсяг продажів за квартал перевищив 1,9 млн тонн. Усі продажі стосувалися продуктів із вмістом заліза 65% або вище.
Даних результатів вдалося досягти завдяки відновленню експорту з українських портів, що дало змогу експортувати більші обсяги окатків до Європи та поновити продажі клієнтам з Близького Сходу та Азії.
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