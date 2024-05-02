Справжній друг, хороший батько: сьогодні Кременчук попрощався зі снайпером Олексієм Марковим

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 373

Сьогодні, 2 травня, у Міському палаці культури Кременчук провів в останню путь померлого українського захисника Олексія Маркова. Так сталося, що прощалися із військовим у день його народження — сьогодні чоловікові виповнилося б 53 роки. Олексій народився і жив у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 20.

Віддати останню шану військовому зібралося небагато людей, прийшли лиш найрідніші — рідні, близькі друзі, знайомі.

Поділилися спогадами про Олексія і його друзі. Дружили разом з 90-х, багато чого пережили разом, розповідає товариш військового, Ігор.

— Це людина, яка у будь-який час могла прийти на допомогу. Життя у ті часи було не дуже, але Льоша завжди був дуже добрим та чуйним. Ми певний час працювали у Донецьку разом. Спогади про нього тільки найкращі лишилися, — розповідає чоловік.

Ігор пригадує, строкову службу Олексій проходив у спецвійськах, був хорошим спеціалістом — підривником, снайпером. Каже, рішення товариша приєднатися до війська було повністю добровільним.

— Він мені телефонував і радився: як ти думаєш, мене візьмуть зараз? Хвилювався, що може не пройти по своєму віку. Треба було захищати Україну, то він і пішов. Льоша й життя так прожив, що завжди допомагав друзям. А як почалася війна, то вирішив, що там він буде більш потрібний, — додає Ігор.

Розповів про свою дружбу із померлим іще один його товариш, Михайло. Каже, дружили 25 років.

— Олексій був людиною з великої літери, з доброю душею та світлим серцем. Він прожив нелегке життя, але при цьому не розгубив усіх своїх людських якостей. Він був справжнім другом, хорошим батьком. Таких людей мало…

Смерть наздогнала військового під час відпустки — він їхав додому на день народження до своєї доньки, розповідає військовослужбовець із позивним Лиман.

— До лав Збройних сил України Олексій приєднався 14 жовтня 2023 року. Він пройшов базовий курс підготовки та опанував ту спеціальність, яка йому була ближче. Служив на посаді снайпера другої категорії взводу снайперів. На жаль, життя військового обірвалося 23 квітня 2024 року у Києві від хронічної хвороби серця, — додає Лиман.

Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.