Справжній друг, хороший батько: сьогодні Кременчук попрощався зі снайпером Олексієм Марковим

Сьогодні, 2 травня, у Міському палаці культури Кременчук провів в останню путь померлого українського захисника Олексія Маркова. Так сталося, що прощалися із військовим у день його народження — сьогодні чоловікові виповнилося б 53 роки. Олексій народився і жив у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 20.
Віддати останню шану військовому зібралося небагато людей, прийшли лиш найрідніші — рідні, близькі друзі, знайомі.
Поділилися спогадами про Олексія і його друзі. Дружили разом з 90-х, багато чого пережили разом, розповідає товариш військового, Ігор.
Ігор пригадує, строкову службу Олексій проходив у спецвійськах, був хорошим спеціалістом — підривником, снайпером. Каже, рішення товариша приєднатися до війська було повністю добровільним.
Розповів про свою дружбу із померлим іще один його товариш, Михайло. Каже, дружили 25 років.
Смерть наздогнала військового під час відпустки — він їхав додому на день народження до своєї доньки, розповідає військовослужбовець із позивним Лиман.
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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