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Кременчук, Україна, Світ

До Кременчука завітала делегація з Литви: садили троянди на вулиці Алітуській

Сьогодні, 14:38 Переглядів: 149

Гості приїхали не з пустими руками

Сьогодні, 19 травня, у Кременчуці урочисто відкрили вулицю Алітуську. На захід прибула делегація Литовської Республіки, міста побратима – Алітуса. А саме радник Посольства Литовської Республіки в Україні – Марюс Дунду, віцемер міста Алітус – Бронюс Беляускас та радник мера міста Алітус – Саулюс Івошка.

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Раніше ця вулиця мала назву Генерала Жадова, але 12 серпня 2022 року її перейменували на Алітуську – на честь міста-побратима. Мер міста Віталій Малецький та віцемер Алітуса урочисто перерізали сьогодні червону стрічку.

До речі, Литва регулярно допомагає Кременчуку та Україні, й сьогодні представники завітали до Кременчука не з пустими руками. Литва надала Кременчуку спеціалізовану техніку для комунальної сфери.

– По-перше, нам взагалі дуже цікаво співпрацювати з європейськими містами, тому що у нас обраний європейський вектор розвитку країни. По-друге, тому що останнім часом керівники нашого міста бувають у різних містах, підтримують відносини, а результатом є нова техніка, яка приходить до нас, – розповів заступник директора Інституту розвитку Кременчука з міжнародної діяльності Андрій Мельник.

Також гості з Литви розповіли, що у їх країні після початку повномасштабного вторгнення відкрився найперший центр для біженців, які спочатку їхали в Алітус, а звідти вже в інші міста, але тиждень тому його закрили.

– Тиждень тому його закрили, оскільки українців там більше немає. Це означає, що вони повернулися додому, і це дуже добре для нас і для вас, – зазначила делегація.

Крім того, у Литві проходять лікування українські військові, там їм ставлять протези та навіть розробили програми лікування, які працюють спеціально для військових.

Далі на вулиці представники Литви разом з мером Віталієм Малецьким висадили білі троянди, які вони привезли із собою. До речі, біла троянда – символ Алітуса. Вона знаходиться на гербі та прапорі міста. Після цього Віталій Малецький пообіцяв, що після перемоги в Алітусі висадять дерева з Кременчука.

Також гості з Литви поділились враженнями від нашого міста.

– Місто дуже чисте, дуже зелене, все подобається, – зазначили вони. 

Нагадаємо, що співпраця між Кременчуком та Алітусом розпочалася у 2016 році. За цей час налагодилася співпраця між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та Алітуським колегіумом, а також між Кременчуцьким ліцеєм №4 та Алітуською гімназією.

Також нещодавно до Кременчука надійшов гуманітарний вантаж від міста-побратима Алітуса.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Дарія Згура
Теги: Алітус Литва допомога Кременчук троянди
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