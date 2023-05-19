Стало відомо, скільки коштів витратять з бюджету на укриття у закладах освіти Кременчука

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 0

У бюджеті таки знайшли 52 млн гривень після звернення департаменту освіти. Щоправда, освітяни звернулися за коштами лише 4 травня 2023 року

У 2023-2024 роках на ремонт найпростіших укриттів (підвальних приміщень) у закладах середньої та дошкільної освіти з бюджету Кременчуцької громади витратять 51,9 млн гривень. Відповідну Програму відновлення та утримання фонду захисних споруд цивільного захисту у 2022-2024 роках в новій редакції затвердили депутати міської ради на позачерговій сесії міської ради 19 травня.

Так, у 2022 році сума витрат склала 634 тис. гривень, у 2023 - 35,6 млн гривень, у 2024 році - 15,6 млн гривень. У 2023-2024 роках кошти освоюватиме департамент освіти Кременчука.

Зауважимо, що програму в новій редакції вирішили затвердити, враховуючи лист-звернення департаменту освіти від 4.05.2023 року у зв’язку зі збільшенням кількості закладів освіти, де необхідно провести роботи з капремонту укриттів. Яким чином кількість шкіл та садочків збільшилася та чому подібний лист від департаменту освіти з’явився лише два тижні тому - невідомо.

Нагадаємо, Кременчук - чи не єдине тилове місто в Україні, де навчальний процес проходить виключно в офлайн форматі. Батьки Кременчука почали добиватися відновлення навчального процесу ще з минулого року. З початку весни вони влаштовують мітинги та пишуть звернення до міністра освіти.

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Під впливом громадськості міська влада нарешті активізувала роботи з облаштування укриттів, і міський голова Віталій Малецький навіть пообіцяв, що школи та садки запрацюють із 1 вересня у змішаному форматі.

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