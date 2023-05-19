Дизельне пальне дешевшає: яка ціна автомобільного пального на заправках Полтавщини 19 травня

У п'ятницю, 19 травня, дизельне пальне подешевшало на заправках трьох мереж АЗС Полтавщини на 1 грн та 50 копійок за літр. Бензин А-92 подешевшав в одного оператора на 1 грн. Вартість автомобільного газу не змінилася на жодній АЗС.
Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
47,06
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
45,30
|
0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
43,50
|
-0,20
|
-0,460%
|
Дизельне пальне
|
44,13
|-0,28
|-0,630%
|
Газ автомобільний
|
22,09
|0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
46,99
|
44,99
|
|
42,99
|
22,49
|
Motto
|
|
43,98
|
43,58
|
44,98
|
21,98
|
U.GO
|
46,45
|
44,45
|
41,95
|
42,95
|
21,45
|
WOG
|
49,99
|
46,99
|
|
44,99
|
23,48
|
Авіас
|
47,50
|
47,00
|
46,00
|
47,00
|
21,99
|
Автотранс
|
44,98
|
42,98
|
42,98
|
22,48
|
БРСМ-Нафта
|
42,99
|
|
|
41,79
|
21,49
|
ОККО
|
49,99
|
46,99
|
|
44,99
|
23,49
|
Укрнафта
|
45,00
|
43,00
|
42,00
|
42,00
|
21,45
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