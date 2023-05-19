Дизельне пальне дешевшає: яка ціна автомобільного пального на заправках Полтавщини 19 травня

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У п'ятницю, 19 травня, дизельне пальне подешевшало на заправках трьох мереж АЗС Полтавщини на 1 грн та 50 копійок за літр. Бензин А-92 подешевшав в одного оператора на 1 грн. Вартість автомобільного газу не змінилася на жодній АЗС.

Варто зазначити, що експерти прогнозують значне подорожчання автомобільного пального з 1 липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 19.05.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 47,06 0,00 0% Бензин А-95 45,30 0,00 0% Бензин А-92 43,50 -0,20 -0,460% Дизельне пальне 44,13 -0,28 -0,630% Газ автомобільний 22,09 0,00 0%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 19.05.2023 р.