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У Кременчуці міська влада разом з делегацією Литви вшанували пам'ять жертв політичних репресій

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 166

Поклали квіти до пам'ятників «Жертвам сталінських репресій» та «Героям Небесної Сотні»

Сьогодні, 19 травня, у Кременчуці напередодні Дня пам'яті жертв політичних репресій відбулось покладання квітів до пам’ятних знаків «Жертвам сталінських репресій» та «Героям Небесної Сотні».

Усі присутні та міська влада разом із делегацією Литви поклали квіти до пам'ятників на знак шани.

За указом Президента України, День пам’яті жертв політичних репресій встановили 21 травня 2007 року для привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства.

За традицією, у ці дні в нашій державі згадують і тих громадян, які стали жертвами сталінських репресій. Також у День пам’яті жертв політичних репресій кременчуцька громада вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні, які у 2014 році загинули у боротьбі за волю та свободу українського народу під час Революції Гідності.

Нагадаємо, що до Кременчука завітала делегація з Литви.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Дарія Згура
Теги: вшанування пам'ять жертви репресій Кременчук
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