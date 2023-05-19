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Кременчук, Політика

Депутат Лазоренко: «Чи потрібен Кременчуку ще один нафтопереробний завод?»

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 213

 

З таким питанням до громадськості звертається депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко

Міська влада давно перетворила систему місцевого самоврядування в Кременчуці на кишенькову і одноосібну монархію Віталія Малецького. Свого часу зручним виправданням залізної завіси прозорості була пандемія COVID-19, зараз же будь-яке рішення можна протягти поза увагою громадськості, посилаючись на воєнний стан.

Сьогодні заплановане чергове пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради. Проєкт порядку денного та питання, які виносяться на розгляд сесії, депутати отримали вчора ввечері. Якщо бути більш точним, то матеріали з’явилися в депутатському чаті о 17.45. На розгляд сесії планується винесення сорока питань. Звичайно, говорити про детальний аналіз чи вивчення величезного масиву інформації взагалі не доводиться. У кращому випадку, більшість народних обранців буде орієнтуватися на чарівне заклинання мера: прошу голосувати — прошу підтримати.

За таких умов мова йде не лише про систематичні порушення Регламенту міської ради, а й про відверте нехтування українським законодавством в частині, що регламентує статус депутатів місцевих рад та відносини у сфері місцевого самоврядування.

Усі без виключення рішення приймаються шляхом голосування в мобільному застосунку Viber. Депутати голосують, натискаючи сердечка біля імпровізованого опитування, щодо того чи іншого рішення. Ні для кого не секрет, що від початку широкомасштабного вторгнення деякі з тих, кому громада делегувала повноваження, перебувають за кордоном. Вперто відмовляються реагувати на таке свавілля і правоохоронні органи.

Неприємним сюрпризом для мене стало сесійне питання, яке є першою цеглиною в питанні будівництва нового нафтопереробного заводу на території північного промислового вузла. Сьогодні депутати дадуть дозвіл на початок робіт по внесенню змін до детального плану території, розташованої в північному промвузлі міста Кременчука Полтавської області.

Таке собі товариство ТОВ «АЛМА ОІЛ ГРУП» має в користуванні земельну ділянку площею 70 тисяч квадратних метрів, на якій планується збудувати завод для переробки вуглеводної сировини. Простими словами — це нафта, природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ, газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ колекторів щільних порід), газовий конденсат.

Надати більше інформації не представляється можливим. Оскільки доволі лаконічна пояснювальна записка стала єдиним документом, який супроводжує це рішення.

Враховуючи інформацію, яку мені вдалося зібрати, підприємство це пов’язують з діючим народним депутатом Юрієм Шаповаловим. Підтвердити чи спростувати це наразі важко. Разом з тим, враховуючи поведінку профільних спеціалістів мерії, які презентували це питання на закритому засіданні земельної комісії, та реакцію окремих депутатів, можна зробити однозначний висновок про зацікавленість вищеназваної особи. До того ж слід згадати, чиї інтереси представляє в Кременчуці пан Шаповалов. І мова тут зовсім не про народ чи громадськість.

Абстрагуючись від прізвищ, наразі ми маємо інші не менш резонансні питання, що стосуються екології і безпеки. Чому, розмірковуючи над будівництвом нафтопереробного заводу, ніхто не говорить про продукти побічної діяльності такого підприємства в умовах катастрофічних проблем з екологією? Не так давно місто потерпало від смороду і задухи, що спричиняли численні проблеми зі здоров’ям мешканцям Молодіжного.

Інше ж питання, яке в умовах повномасштабної війни просто наводить жах, стосується доцільності розміщення таких підприємств в межах міста. Не так давно зрадник і відверта потвора Олег Царьов фокусував увагу рашистів на тому, що потрібно і надалі завдавати ударів по вщент зруйнованому Кременчуцькому НПЗ. Ця інформація активно ширилася пабліками і є відкритою. Наше місто на власні очі бачило не одну трагедію, що стала наслідком терористичних атак рашистів. Тоді навіщо все це?

Враховуючи той факт, що інформація не є секретною і не стосується військово чи оборонного сектору, я відкрито публікую проєкт рішення, для того, щоб люди мали можливість побачити те, що так старанно мерія намагається приховати від їх допитливих очей.

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Автор: на правах реклами
Теги: Богдан Лазоренко депутати нафтозавод
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