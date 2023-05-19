Змінився розклад руху поїзда Кременчук-Ромодан

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Відправлятиметься на 4 хвилини раніше

З 23 травня змінюється розклад руху приміського поїзда Кременчук-Ромодан. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили на залізничному вокзалі.

За даними керівниці залізничної станції «Кременчук» Інни Дуганець, поїзд відправлятиметься на 4 хвилини раніше - о 8.00. До 23 травня час відправлення був 8.04. Розклад діятиме на постійній основі.

Нагадаємо, через ремонт залізничної колії до 26 травня скасовано рух (окрім 20 травня) поїзда Кременчук-Ворохта (у зворотному напрямку - з 17 по 27 травня).