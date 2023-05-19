У Кременчуці відбудеться літературний вечір «Придніпровські будні»

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Кременчужан і гостей міста запрошують на поетичні діалоги з місцевою поеткою та письменником з Полтави

27 травня о 18.00 у конференц-залі готелю «Кремінь» відбудеться літературний вечір «Придніпровські будні» з циклу поетичних діалогів, започаткованих Полтавською обласною громадською організацією «Об’єднані надією» та кафедрою культурології Полтавського педуніверситету. Усіх охочих запрошують на зустріч із кременчуцькою поеткою Іриною Залюбовською та полтавським письменником Олександром Лук’яненком. — Обіцяємо творчу атмосферу та змістовну поезію про наше щодення. Очікуємо на діалог зі слухачами та поціновувачами віршованого слова, — зазначили організатори. Вхід вільний.

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