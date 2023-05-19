У Кременчуці відбудеться літературний вечір «Придніпровські будні»

Кременчужан і гостей міста запрошують на поетичні діалоги з місцевою поеткою та письменником з Полтави
27 травня о 18.00 у конференц-залі готелю «Кремінь» відбудеться літературний вечір «Придніпровські будні» з циклу поетичних діалогів, започаткованих Полтавською обласною громадською організацією «Об’єднані надією» та кафедрою культурології Полтавського педуніверситету.
Усіх охочих запрошують на зустріч із кременчуцькою поеткою Іриною Залюбовською та полтавським письменником Олександром Лук’яненком.
Вхід вільний.
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